Bidden en zingen voor Armeens gezin in Haagse kerk

DEN HAAG - Het buurt- en kerkhuis Bethel in Den Haag houdt sinds vrijdagmiddag 1330 uur een voortdurende kerkdienst ter ondersteuning van de uitgeprocedeerde Armeense familie Tamrazyan. Maar de vele vrijwilligers bidden niet alleen voor Hayarpi en haar gezin. 'We zingen ook liederen, we moeten het de hele nacht volhouden en dan is het goed dat het ook gezellig is en er gelachen wordt,' zegt Margriet Quarles van Ufford, een van de vrijwilligers.

Om te voorkomen dat het gezin uitgezet wordt, wordt gebruik gemaakt van een stokoude regel; kerkasiel. Die schrijft voor dat de overheid geen kerkdienst mag onderbreken om mensen mee te nemen die daaraan deelnemen.

Je zou denken dat er voortdurend wordt gebeden of gepreekt, maar dat is niet zo. Een van de vrijwilligers van de Protestantse Kerk in Den Haag die zich inzet is Margriet Quarles van Ufford. 'Ik ben hier om twee uur gekomen en toen zijn we begonnen met het zingen van liederen van de Franse geloofsgemeenschap Taizé. Dat is hele meditatieve muziek. En we hebben meerstemmig gezongen'.



Een veilige plek bieden

'We hebben ook een preek gelezen van Martin Luther King over de barmhartige Samaritaan', vervolgt Quarles van Ufford. 'Toen zeiden we tegen elkaar, jongens dat is de jaren zestig geschreven van de vorige eeuw. Het lijkt wel of het nog steeds geldt. Het gaat over rassendiscriminatie, mensen niet behandelen als je gelijke'. Daar schrokken de vrijwilligers wel van.

Het Armeens gezin moet Nederland verlaten, maar de vrijwilligers willen ze een veilige plek bieden. 'Wij willen het gezin ondersteunen. Ze hebben rust nodig en kerkdiensten geven dat natuurlijk', vervolgt Quarles van Ufford. 'Maar we moeten het doen met elkaar. We moeten het zo'n hele nacht volhouden en dan is het goed als het ook gezellig is en er gelachen wordt', zegt ze.



We gaan niet voor sensatie

De vrijwillgers houden zich niet bezig met de politiek. Ze vinden dat ze daar niet over gaan. 'Ik heb het gezin ontmoet en het zijn lieve mensen. Het gaat mij natuurlijk aan het hart, dus daarom zit je er', aldus Quarles van Ufford. 'We dragen elkaar', besluit ze.

Theo Hettema, voorzitter van de Protestantse Kerk Den Haag, is blij met de aandacht. 'We willen het gesprek op gang brengen over het kinderpardon en aandacht vragen voor het gezin Tamrazyan', vertelt Hettema. 'We gaan niet voor de sensatie van het korte moment, we willen het kerkasiel voor een langere termijn aanbieden'. De voorzitter houdt in het midden hoelang ze er mee doorgaan. 'Een goed gesprek, daar heb je ook tijd voor nodig om dat te ontwikkelen'.

Hettema wil niet ingaan op de vraag wie in deze zaak verantwoordelijk is. 'Wij zijn gesprekspartners', zegt hij. 'We zijn burgers van het prachtige Den Haag, stad van vrede en recht. En we willen in gesprek met de autoriteiten, omdat het hun verantwoordelijkheid is om ook op hun niveau vrede en recht te creëren'.

