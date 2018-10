Studenten zijn torenhoge studieschuld zat; demonstratie in Den Haag

DEN HAAG - De Landelijke Studentenbond (LSVb) organiseert op 24 november een demonstratie in Den Haag tegen het huidige schuldenstelsel. Het kabinet wil op studieleningen een tienjarige rente invoeren waardoor studeren nog duurder wordt. Voorzitter Carline van Breugel: 'Studenten moeten zich diep in de schulden steken om te kunnen studeren. Haar oplossing: 'Weg met het schuldenstelsel en terug met de basisbeurs.'

Met de demonstratie, georganiseert in samenwerking met LAKS, JOB FNV Jong en ROOD trekken studenten aan de bel. Torenhoge schulden zorgen ervoor dat het onderwijs minder toegankelijk is geworden. Er stromen minder studenten van het mbo naar het hbo. En jongeren van wie de ouders niet hebben gestudeerd gaan zelf minder snel studeren. Van Breugel: 'Onderwijs is er juist om iedereen gelijke kansen te bieden, dat staat nu op de tocht.'

De LSVb maakt zich druk om de toekomst. Een studieschuld zou het ook moeilijker maken om een huis te kopen want, een hogere studieschuld betekent een lagere kans op een hypotheek. Van Breugel: 'De politiek moet wakker worden geschud en inzien dat jonge mensen het vooruitzicht van ons land zijn.'

