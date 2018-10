Superklager voor de rechter gesleept door sociale dienst

LISSE - De sociale dienst in Lisse wil dat er een einde komt aan de honderden klachten en verzoeken die een man uit Hillegom de afgelopen jaren indiende. De sociale dienst spande een kort geding aan dat maandag diende. De rechter vroeg de partijen om nog eens met elkaar in gesprek te gaan. 'Probeer het toch eens,' zei de rechter tegen de Hillegommer, 'dit is toch geen doen.'

De man uit Hillegom komt in 2014 voor het eerst bij de sociale dienst van de Bollenstreek terecht, als zijn bedrijf failliet gaat. Hij wil een nieuw bedrijf starten en doet verschillende aanvragen voor een bedrijfskrediet. Hij dient meerdere bezwaren in en doet regelmatig Wob-verzoeken (Wet openbaarheid van bestuur).



'In 2018 60 klachten ingediend'

In 2016 krijgt hij 25.000 euro voor de start van een nieuw bedrijf. De Hillegommer tekent een overeenkomst waarin staat dat hij geen Wob-verzoeken meer mag indienen, behalve als het over zijn bedrijfskrediet gaat. 'Hij heeft nu 424 werkprocessen op zijn naam staan,' zegt de advocaat van de sociale dienst. 'In 2018 heeft meneer al 60 Wob-verzoeken, klachten en bezwaren ingediend.'

Volgens de advocaat is het dossier van de Hillegommer 'een zware belasting op de sociale dienst en legt het onevenredig veel belasting op de capaciteit.' De sociale dienst in Lisse heeft een externe kracht ingehuurd om alle Wob-verzoeken van de man te behandelen. 'Hij wobt over diploma's van medewerkers, over dossiers die al verstrekt zijn, over een informatiebordje in de hal.'



Beperking contact

De sociale dienst wil een beperking van het aantal contactmomenten. 'Twee keer in de maand zou voldoende moeten zijn. Nu is dat 150 keer geweest sinds 1 januari 2018. Gemiddeld zitten we op drie keer per jaar per cliënt.' De advocaat van de sociale dienst ziet het als een uiterst redmiddel.

Volgens de advocaat van de Hillegommer kan zoiets niet zomaar: 'Op alle Wob-verzoeken, op één na, is positief beslist. De sociale dienst kan niet zomaar zeggen dat de verzoeken te belastend zijn. Meneer heeft er recht op om bezwaar te maken.'



'Het vreet aan u'

De rechter wil dat de partijen nog eens met elkaar om de tafel gaan. De man uit Hillegom geeft toe dat er een keer een oplossing moet komen. 'Dit sleept al jaren voort, de tijd ontbreekt om alles te vertellen,' zegt hij zuchtend. De rechter kijkt de man aan: 'Dit moet u zoveel energie kosten, het vreet aan u, kijk hoe u erbij zit...'

De partijen besluiten met een mediator in gesprek te gaan. De rechter houdt de zaak voor een paar weken aan, in afwachting van de mediation. Komen de partijen er niet uit, dan doet hij alsnog uitspraak.