Leerlingen Scala College Alphen naar huis na stroomstoring

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een onverwachte meevaller voor leerlingen van het Scala College in Alphen aan den Rijn. Het onderbouwhuis kreeg maandagmorgen rond half tien te maken gekregen met een stroomstoring. Volgens directeur Hennie Weber van de locatie Nieuwe Sloot was niet duidelijk hoe lang het zou gaan duren voor de problemen opgelost konden worden. Daarom werd na enige tijd besloten alle leerlingen naar huis te sturen, omdat lesgeven niet mogelijk was.

Volgens Weber werkte de noodverlichting perfect en ook een noodaggregaat deed zijn werk. 'Energiebedrijf Nuon was al na drie kwartier aanwezig', vervolgt hij. Al snel werd duidelijk dat de storing niet in de 'normale' stroomvoorziening zat, maar in een speciale energiebesparende kast. 'Daar gaat Nuon niet over en dus moest er een bedrijf uit Delft komen opdraven', aldus de directeur. 'Al die tijd zaten de leerlingen in de klas, maar kon er geen fatsoenlijk les gegeven worden. Daarom is er mail naar de leraren en ouders uitgegaan en zijn de leerlingen naar huis gestuurd'.

Nog voor de middag was er weer elektriciteit in het schoolgebouw, maar werkte nog niet alles naar behoren. 'Stoppen sprongen eruit en systemen moesten meerdere keren herstart worden', vertelt Weber. Volgens de directeur zijn er dinsdag gewoon weer lessen in het schoolgebouw aan de Kees Mustersstraat.