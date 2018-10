Vestia en Woonbron genomineerd voor Schimmelschandpaal 2018

DEN HAAG - Wooncorporaties Vestia in Den Haag en Woonbron in Delft zijn genomineerd voor de Schimmelschandpaal 2018. De actie is in het leven geroepen door de SP in samenwerking met huurders. Bewoners die last ondervinden van schimmel en vocht kunnen nu online stemmen op hun wooncorporatie. Landelijk zijn er tien genomineerden.

Schimmel, vocht, ongedierte en zelfs asbest, al jaren stromen de klachten binnen bij de Haagse wooncorporatie Vestia. Op de klachten wordt niet of nauwelijks gereageerd volgens de SP die de huurders bijstaat in hun strijd voor betere woningen en de actie Schimmelschandpaal 2018 organiseerde.

In de Molenwijk vormden bewoners zelfs een speciale actiecomité om Vestia zover te krijgen de woningen te renoveren. Voor het actiebericht hoorde de SP schrijnende verhalen van de huurders aan. Zoals van moeder Shandina die haar zoontje om de drie maanden naar het ziekenhuis moet brengen. De jongen ontwikkelde dankzij de schimmel in de woning astma en eczeem. Toen Shandina aan de bel trok bij Vestia reageerde deze enkel met het advies dat ze haar woning beter moest ventileren.



De SP wil wooncorporaties wakkerschudden

Ook Woonbron in Delft is een van de (on)gelukkige genomineerden. Woordvoerder Joost van der Sluis van de SP: 'Woonbron houdt zich doof voor de klachten van bewoners. Zij hebben er verder geen last van en doen er niets aan.' In de wijk Poptahof klagen bewoners over de oude centrale verwarming en isolatie. Het verouderde meetsysteem zorgt voor zondanig hoge kosten dat huurders bang zijn de verwarming aan te zetten.

Met de actie wil de SP de wooncorporaties 'wakkerschudden'. Van der Sluis: 'Het zal natuurlijk even schrikken voor de corporaties zijn. We hopen door dit landelijk in de aandacht te brengen er eindelijk verbetering inkomt'.



'Zeker niet leuk maar wel begrip'

In een reactie op de actie Schimmelschandpaal zei Moniek Broman van Vestia het zeker niet leuk te vinden: 'Een reminder in de vorm van deze nominatie had voor ons niet gehoeven. Maar we hebben wel begrip voor de actie. We moeten ons realiseren hoe vervelend het is als er vocht en schimmel in de woning zit en het probleem staat dan ook heel hoog bij ons op de agenda.'

Volgens Broman doet Vestia er veel aan om de situatie te verbeteren maar gaat daar tijd overheen. Dat doen ze in de vorm van voorlichting over het bestrijden van schimmel en vocht en het besparen van energie. Maar ook door in de woning meetonderzoeken te doen probeert Vestia samen met de bewoners tot een oplossing te komen.

