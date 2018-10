Hen of haan? Miljoeneninvestering voor geslachtsbepaling kippenei

Wouter Bruins en Wil Stutterheim van het Leidse bedrijf In Ovo | Foto: In Ovo

LEIDEN - 'Dit betekent heel veel voor ons. We kunnen het nu in de markt gaan zetten.' Wouter Bruins uit Leiden is in zijn nopjes over zijn methode om al in een vroeg stadium te kunnen zien of er in een ei een hennetje of haantje zit. En dankzij een miljoeneninvestering kan zijn Leidse bedrijf nu verder met de ontwikkeling ervan.

'Een ei bouwt een soort vruchtwater op en daarin hebben wij stoffen gevonden waarmee we op de negende dag het geslacht kunnen bepalen', legt Bruins van In Ovo uit. 'Wij nemen een punctie en hebben maar een klein druppeltje nodig.' Er is maar een piepklein gaatje in het ei voor nodig. 'Die maken we daarna ook weer dicht, zodat het geen effect heeft op de uitkomst van het ei.'

Op dit moment moeten net uitgebroede kuikens nog handmatig worden gesorteerd op geslacht. Mannetjes worden vervolgens gedood, omdat ze geen eieren leggen en niet geschikt zijn voor vleesproductie. Jaarlijks gaat het in Nederland om zo’n 45 miljoen eendagshaantjes.



'Vroeg genoeg'

Door het geslacht al vroeg vast te kunnen stellen wordt er beter stilgestaan bij het welzijn van de dieren, stelt Bruins. 'We denken dat we vroeg genoeg in het proces zitten om te stellen dat het embryo het nog niet kan meemaken.' Daarnaast is het volgens de bedenkers ook goed voor het milieu, omdat er minder eieren hoeven te worden uitgebroed.

Investeerders uit Duitsland en Singapore zien nu mogelijkheden en gaan daarom in zee mee het Leidse bedrijf. Bruins: 'Het is geen nieuw soort washandje, dus het is lastig om geld op te halen. Gelukkig geloven deze bedrijven in onze technologie.'



Dierenvoedsel

Wat er na de 'Leidse' punctie met de eieren waarin een haantje zit moet gebeuren, kan Wouter Bruins nog niet precies zeggen. 'Er moet wat nuttigs mee gebeuren', zegt hij. 'We hebben ook wel bestemmingen, maar daar kan ik nog weinig over kwijt.' Mogelijk is voer voor dieren een optie.

Naar verwachting is de techniek van biotechbedrijf In Ovo in 2020 commercieel op de markt te verkrijgen.

LEES OOK: Leiden in de ban van de haan