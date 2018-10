Held redt peuter van verdrinkingsdood in Naaldwijk

NAALDWIJK - De schrik van elke ouder werd maandagmiddag werkelijkheid in Naaldwijk. Aan de Thorbeckestraat in Naaldwijk vergat een moeder de handrem van haar auto.

De auto rolde het water in, met haar 3-jarige kind nog in de auto in een kinderzitje. Gelukkig was er een man die geen moment twijfelde en het water in sprong.

Met zijn blote vuist sloeg hij het autoraampje stuk. De man wist het kleine meisje veilig op de kant te krijgen.