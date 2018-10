Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











‘Beleidsbepalers VVSB moeten zelf ook in de spiegel kijken’ Foto: Omroep West

DEN HAAG - Willem van Zuilen komt in een nieuwe aflevering van Bankzitters terug op het ontslag van voormalig VVSB-trainer Jack Honsbeek. ‘Dat ze hem ontslagen hebben slaat nergens op’, is hij van mening. ‘Kijk alleen maar naar zijn selectie… De beleidsbepalers van VVSB moeten zelf ook in de spiegel kijken. Het is de zoveelste trainer in korte tijd.’

Naast VVSB spreken Willem en Herman ook de aanstelling van Jan Zoutman bij Katwijk. En komt de rode kaart van HBS-speler Ruben Schaken voorbij. Het moment van de week komt uit de wedstrijd HBS- HSC ’21 en doet Willem denken aan Marco van Basten.