'Er kwam een heel leger binnen': Exploitant ramen Geleenstraat strijdt tegen 'onterechte sluiting'

DEN HAAG - Hij is een beetje in zijn keukentje aan het rommelen, als zijn zoon ‘m roept. 'De hele straat staat vol politie.' Voor hij het weet, staat ook zijn zaak vol marechaussees. 'Ze kwamen met een heel leger binnenstappen.'

De exploitant van vier ramen aan de Haagse Geleenstraat kan zich de gebeurtenissen van 2 juni 2015 nog helder voor de geest halen. Tegelijk met Koninklijke Marechaussee, verschijnt ook een ambtenaar in zijn zaak. 'Een mevrouw van de gemeente zei: We gaan u sluiten. Ik: Wat is de reden? De mevrouw: Mensenhandel.'

'Bent u daarvan geschrokken?' vraagt staatsraad Mr. van Altena. 'Ik ben er heel erg van geschrokken,' antwoordt de exploitant.



Drie maanden dicht

Hij zit op deze maandagmorgen samen met zijn advocaat in een kleine zaal bij de Raad van State. Meer dan drie jaar voert hij nu al juridische procedures tegen de volgens hem onterechte sluiting van zijn pand. Want wat de ambtenaar die dag aankondigt, gebeurt ook in de praktijk. Op last van toenmalig burgemeester Jozias van Aartsen moet de zaak drie maanden dicht.

Wat de exploitant in begin juni 2015 nog niet weet is dat de Koninklijke Marechaussee op dat moment bezig is met een enorm onderzoek naar mensensmokkel door een Hongaarse bende. Justitie komt de zaak op het spoor als een Hongaarse vrouw aangifte doet tegen een 52-jarige Hongaar en zijn 37-jarige zoon. Zij vertelt dat ze van de vader en zoon als prostituee moet werken en de verdiensten niet zelf mag houden. 'Ze moesten zeven dagen per week werken, van 's morgens vroeg tot middernacht,' aldus het Openbaar Ministerie destijds.



Gelukkige familie

Twee van de dames die het slachtoffer zouden zijn van die mensenhandel, huren ook ramen in de Geleenstraat bij de exploitant, die zelf in Brabant woont. Maar hij zou dat totaal niet hebben geweten. 'Het leek een gelukkige familie,' zegt hij tegen de staatsraad over een van de dames en de man die haar zou hebben uitgebuit. 'Ze gingen altijd samen boodschappen doen. Er waren totaal geen aanwijzingen dat er sprake was van mensenhandel.'

De vraag hier is onder meer of de exploitant 'zorgplicht' heeft. Hoe goed moet hij de dames aan wie hij een dagdeel een raam verhuurt, in de gaten houden? En hoe ver moet of mag dat gaan? Daarbij speelt ook weer mee dat er nieuwe privacyregels zijn, op basis waarvan de exploitant de informatie die hij heeft niet zo maar meer mag delen met bijvoorbeeld het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) waarin verschillende organisaties samenwerken om onbetrouwbare en criminele bedrijven aan te pakken.



Zeer oplettend

Volgens de man rijdt hij nog voor dag en dauw weg uit Brabant om aan de slag te gaan in zijn zaak in de Geleenstraat. Pas laat is hij ’s avonds weer thuis. 'Ik ben continu in dat huis. Ik het meerdere gesprekken met die meisjes. Ik ben zeer oplettend. Maar ik had geen enkele aanwijzing dat er sprake was van mensenhandel. Ik ben de dupe van dat grote onderzoek.'

De jurist van de gemeente blijft bij het standpunt dat de zaak wel degelijk terecht is gesloten. Iets dat de rechter eerder in de procesgang ook al bepaalde. Dat er nieuwe privacyregels zijn, doet daar niets aan af, stelt zij.



Onschuldig

Helemaal aan het einde van de zitting, mag de eigenaar van de zaak nog een keer kort het woord voeren. 'Ik voel me onschuldig,' herhaalt hij nog maar eens. Over zes weken moet blijken of de Raad van State dat met hem eens is.