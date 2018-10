'Hillegom saboteerde vestiging sekshuis'

HILLEGOM - Hillegommer Twan Looijmans is er heilig van overtuigd dat de gemeente Hillegom de vestiging van zijn sekshuis aan de Leidsestraat opzettelijk heeft tegengehouden. Maandag sleepte hij de burgemeester van Hillegom hierover voor de Raad van State in Den Haag.

In juli 2015 diende Looijmans bij de gemeente een aanvraag in voor een seksinrichting in zijn woning aan de Leidsestraat. Hij had er al een naam voor. 'Sweet Lips. Voor het hogere segment', zei hij. Het ging om twee kamers. Looijmans zou zelf ergens anders gaan wonen. Die maand veranderde de gemeenteraad het bestemmingsplan. Een seksinrichting mocht niet meer.

Looijmans had nog geen besluit ontvangen op zijn aanvraag voor een vergunning. Die kreeg hij pas in maart 2016. Het was een afwijzing. De gemeente schreef erbij dat het bestemmingsplan een seksinrichting niet toe staat. De beslissing op zijn aanvraag duurde zo lang omdat de gemeente nog allerlei stukken van hem moest hebben, verklaarde de Hillegommer.



Op tijd per brief ingelicht

Volgens de gemeente is Looijmans op tijd per brief ingelicht dat het bestemmingsplan gewijzigd ging worden. De Hillegommer heeft daar geen beroep bij de rechter tegen ingesteld. Dat had hij volgens een woordvoerder van de gemeente wel kunnen doen.

Looijmans vindt dat de gemeente met twee maten meet. Bij hem in de buurt mag in afwijking van het bestemmingsplan een brouwerij zitten. 'Ze laten er van alles toe', zei hij. Looijmans wil ook een afwijking van het bestemmingsplan voor zijn sekshuis. In Hillegom zijn momenteel geen seksinrichtingen. De uitspraak van de Raad van State volgt over enkele weken.

