Opnieuw onderzoek in Delft naar vermiste Mona Baartmans

DELFT - In de vermissingszaak van de 79-jarige Mona Baartmans wordt maandag onderzoek gedaan bij de Koepoortbrug in het centrum van Delft. De politie kan niet zeggen waar precies naar wordt gezocht.

Van Mona Baartmans ontbreekt sinds zondag 23 september ieder spoor. Ze werd voor het laatst gezien op de hoek van het Oosteinde en de Broerhuisstraat in Delft, waar ze door haar oudste zoon werd afgezet. Die 60-jarige zoon zit vast op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing.

Er wordt met man en macht gezocht naar de vrouw. Zo zijn er camerabeelden beken, is er met duikers in grachten in Delft gezocht en werd er een buurtonderzoek gehouden. Verder is de zaak behandeld in de opsporingsprogramma’s Team West en Opsporing Verzocht.



Voorarrest

De politie houdt er rekening mee dat de Delftse vrouw niet meer leeft. Er wordt onder meer onderzocht of er sprake is van een misdrijf. Het voorarrest van de aangehouden zoon is twee weken geleden met drie maanden verlengd.

LEES OOK: Opnieuw getuigen gezocht in vermissingszaak Mona Baartmans