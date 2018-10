Zoeterwoudse kaasboerderij grote winnaar bij kaaskeuring

ZOETERWOUDE - Kaasboerderij De Vierhuizen in Zoeterwoude is de grote winnaar van de Zoeterwoudse kaaskeuring geworden. Het is de laatste kaaskeuring die er nog is in de Leidse regio en daarom belangrijk in de kaaswereld. De kaasmakerij van de familie Van Leeuwen viel maar liefst drie keer in de prijzen, onder meer voor de lekkerste belegen -en oude kaas.

Oma Lidia van Leeuwen is in de familie de ervaren rot in het kaasmaken. Daarnaast staat ze in de winkel van de kaasboerderij en heeft ze haar zoon het vak geleerd. Ondanks al haar ervaring is ze toch erg blij met de waardering. ‘Als je kaas in twee categorieën als hoogste scoort, dan ben je supertrots’, zegt ze.

Haar zoon en zijn vrouw nemen de kaasboerderij nu zo’n beetje over. Vanaf 1 januari verhuist de huidige kaaswinkel dan ook naar het pand Freek van Leeuwen iets verderop. ‘Ik ben eigenlijk nog redelijk nieuw in het vak’, zegt Van Leeuwen. ‘Dus dan is het zoeken of je de kwaliteit kan bereiken die je wil. Zo’n prijs is dan de bevestiging dat je op de goede weg bent.’

LEES OOK: 'Gele goud' rolt Gouda weer binnen