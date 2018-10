Redder Ron springt ijskoude sloot in: 'Ik dacht alleen: dat kind moet eruit'

NAALDWIJK - Ron van Bodegom Smith is de naam van de man die maandagmiddag een 3-jarig meisje uit een zinkende auto redde. Zelf is hij nuchter over zijn daad: 'Ik dacht alleen: dat kind moet eruit. Je hoopt dat iedereen dat doet in zo'n situatie.'

Van Bodegom Smith reed met zijn auto langs de straat waar het voertuig te water was geraakt. De man uit 's Gravenzande twijfelde geen moment. 'Ik zag de auto in het water liggen en ben snel omgekeerd', zegt hij tegen Omroep West. 'Ik dacht misschien zit er nog iemand in de auto, of is er iemand onwel geworden. Of wat je op dat moment ook kan bedenken.'

De vrouw van wie de auto was stond ondertussen de hulpdiensten te bellen. Ze was vergeten de handrem aan te trekken. 'Ik dacht waarom is ze aan het bellen', vervolgt Van Bodegom Smith zijn verhaal. 'En toen zag ik een kind in de auto zitten. Een kind van vijf dacht ik. Achteraf was ze drie.'



In ondergoed aan de waterkant

De held van het verhaal liep daarna om de sloot heen en wist via een tuintje bij de auto te komen. 'Ik begon met het kind te praten', zegt hij over zijn heldendaad. 'Even haar op het gemak stellen. Ik hoopte dat ze het raampje kon opendoen. Maar dat kan een kind van drie natuurlijk niet. Ik zette vervolgens mijn voet op de auto, de wagen zakte gelijk weg. Toen heb ik mijn voet er weer afgehaald.'

Van Bodegom Smith stond toen al in zijn onderbroek aan de waterkant. 'Ik dacht: ik moet straks nog naar huis. Het water is met kleren koud en zonder kleren ook. Toen ben ik het water ingegaan. Gekeken of ik de deur kon openmaken.'



Lifehammer werkte niet

De politie was ondertussen aangekomen en gaf de in het water staande Van Bodegom Smith een lifehammer. 'Ik sloeg het stalen gedeelte eruit', weet hij nog. 'Hierdoor was hij onbruikbaar. Daarna heb ik de ruit met mijn hand kapotgeslagen. De gordel losgemaakt en het kind uit de auto gehaald.'

Daarmee was het belangrijkse gedeelte van de reddingsactie voorbij. 'Ik wil het niet spannender maken dan dat het is', zegt de redder. 'Maar het meisje was tot de borst nat. Ze was vrij rustig. De moeder was in paniek. Ik denk dat ze een beetje in shock was.'



Belangrijkste dat ze geen verwondingen had

Twijfel om tot actie over te gaan om het meisje te redden had Van Bodegom Smith niet. 'Ik wist niet hoe diep die sloot was. Je doet wat je moet doen. Wat je hoopt wat iedereen doet in zo'n situatie. Als er iemand in een zinkende auto zit, hoop je dat iemand je helpt. Ik weet niet eens of ik er over nagedacht heb. Ik dacht alleen: dat kind moet eruit.'

'Ik was alleen blij dat het meisje geen verwondingen had', besluit hij. 'Misschien is ze erg geschrokken. Maar toen ze was gered was het voor mij wel klaar.'

LEES OOK: Jade (8) is redder Britt (18) oneindig dankbaar: 'Heel veel engeltjes gehad'