Actie bij Zilveren Kruis in Leiden: 'Minister moet ingrijpen voor behoud ziekenhuizen'

LEIDEN - Medewerkers en patiënten van de failliete ziekenhuizen in Lelystad en Amsterdam zijn op bezoek geweest bij Zilveren Kruis in Leiden. Ze zijn boos op de zorgverzekeraar, die het niet meer zag zitten de instellingen te financieren. Zilveren Kruis voerde gesprekken met de bezoekers.

Er werden onder meer persoonlijke ervaringen gedeeld. Zo vertelde een verpleegkundige hoe ze over de ontwikkelingen sprak met iemand die niet meer beter wordt.

Volgens een woordvoerster van de SP, die de actie hielp op touw te zetten, waren er meer dan tweehonderd mensen op de bijeenkomst afgekomen. 'Het is te gek voor woorden dat een ziekenhuis door zorgverzekeraars de das wordt omgedaan', aldus Tweede Kamerlid Henk van Gerven van de SP. 'We roepen de minister op om in te grijpen en deze ziekenhuizen voor Amsterdam en Flevoland te behouden.'



Debat bijwonen

Omdat de ontmoeting de SP te weinig opleverde, roept de partij mensen op woensdag het debat over onder meer ziekenhuiszorg in de Tweede Kamer bij te wonen. 'De politiek is nu aan zet.'

