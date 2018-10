Man, vrouw? Westlander of buitenstaander? Wie wordt de nieuwe burgemeester?

WESTLAND - Het wordt dinsdagavond spannend in het gemeentehuis van Westland. Dan wordt bekendgemaakt wie de nieuwe burgemeester wordt. Is het een man of een vrouw? Iemand uit de gemeente of van daarbuiten? En wie is er eigenlijk zo gek om het te willen? De gemeenteraad van Westland staat er om bekend dat er scherp gedebatteerd wordt.

‘Het zou goed zijn als het bijvoorbeeld een wethouder is uit een grote stad. Iemand met veel bestuurlijke ervaring', zegt oud-burgemeester Ties Elzenga. Hij was van 1993 tot 2004 burgemeester van de in Westland opgegaande gemeente Naaldwijk. ‘In die tijd was het anders. De raad had drie fracties: CDA, PvdA en VVD. Die leverden ook de wethouders. Dan waren we vaak in een half uur uitvergaderd.’

De procedure is nog altijd dezelfde. Elzenga legt uit: ‘Er verschijnt een oproep in de Staatscourant, daar kunnen mensen op reflecteren, en dan doet de commissaris van de koning een voordracht van zes of zeven mensen naar de vertrouwenscommissie.’ De procedure voltrekt zich in het diepste geheim. ‘Dat moet ook wel,’ vervolgt Elzenga, ‘Want als je huidige werkgever erachter komt is dat niet leuk.'



Onaangename sfeer

Algemeen Dagblad-columnist Rien van den Anker begrijpt wel dat er geen namen zijn uitgelekt. ‘Daar staan zulke zware straffen op.’ Volgens Van den Anker gaat de nieuwe burgemeester het niet meteen makkelijk krijgen: ‘Hij of zij komt nog steeds in een onaangename sfeer. Het vertrouwen is nog niet zoals je zou moeten hebben in een normaal functionerende gemeenteraad. Dat maakt het aan de ene kant heel spannend, maar het is niet leuk om daarin te beginnen.’

Van den Anker hoopt dat het een vrouw wordt, al denkt hij dat het niet zal gebeuren. ‘Wat jammer is, want een vrouw zal anders omgaan met de raad dan een man.’ De bekendmaking is vanaf 20.00 live te volgen via de website van Omroep West.

LEES OOK: Oud-griffier Westland wil zijn baan terug