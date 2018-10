Opknapbeurt voor oevers van rivier de Gouwe

BOSKOOP - Wie op de N207 tussen Alphen aan den Rijn en Waddinxveen rijdt, kan het bijna niet ontgaan. Met grote hijskranen en boten wordt gewerkt aan de versteviging van de oevers van rivier de Gouwe. Volgens de provincie is het onderhoud hard nodig, omdat er anders onveilige situaties kunnen ontstaan.

'Uit onderzoek is gebleken dat de oevers van de Gouwe op het einde van hun levensduur zitten', vertelt projectleider Raymond van Gemerden. Volgens hem is het dan ook belangrijk dat er nu iets aan gaat gebeuren. 'Wanneer we niets doen, komen er scheuren en gaten in de oevers'. Dit willen we ten alle tijde zien te voorkomen', aldus Van Gemerden.

Het 'oeververvangingsproject' gaat niet over één nacht ijs. Twee jaar geleden is de Provincie Zuid-Holland al gestart met de werkzaamheden. De eerste fase is nu bijna afgerond. 'We hopen medio 2019 klaar te zijn met het eerste deel, daarna start de tweede fase. Deze zal tot 2021 duren', vertelt Van Gemerden.



Niet in de achtertuin zitten

Niet alleen het vele scheepvaartsverkeer is gebaat bij sterke oevers, ook de bewoners die langs de rivier wonen vinden het een prettig idee dat de boel onder handen wordt genomen. 'We hebben al een aantal keren lekkage gehad. Toen liep het water door de damwand heen de tuin in. Het is toen wel opgelost, maar het is wel goed dat er nu structureel iets wordt gedaan', vertelt een bewoner.

Om de werkzaamheden zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren, moet een aantal bewoners wel tijdelijk een deel van de achtertuin afstaan. 'Ze hebben bij mij de planten en tegels weggehaald om er zo goed mogelijk bij te kunnen. In de winter ga ik toch niet achterin de tuin zitten, dus dan vind ik het niet zo erg', aldus een bewoner.

