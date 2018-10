Honderden tassen ingezameld voor hulplijn huiselijk geweld

DEN HAAG - Vrijwilligers van Zonta en hulplijn 'Hear my voice' hebben al honderden tassen ingezameld. De telefoonlijn voor slachtoffers van huiselijk geweld wil graag uitbreiden, maar heeft daar geld voor nodig. Door de ingezamelde tassen te verkopen, hoopt de hulplijn genoeg geld in te zamelen. Zonta is een internationale organisatie die zich inzet voor vrouwen.

'Hear my voice' is een anonieme telefoonlijn voor slachtoffers van huiselijk geweld, gevestigd in Den Haag. Slachtoffers kunnen hun verhaal vertellen aan lotgenoten. Iemand die dus weet waar ze het over heeft en begrijpt dat hulp zoeken niet gemakkelijk is.

De telefoonlijn is nu nog een klein initiatief. Om uit te breiden is geld nodig. Daarom worden tassen ingezameld, die verkocht moeten worden op Internationale Vrouwendag op 25 november.



Ervaringsdeskundige

'Als je zelf slachtoffer bent, zoals ik was, heb je vaak niemand om mee te praten', vertelt Marlene van Hear my voice. Zij is een van de vrijwilligers die bij de lijn werkt. 'Met zo'n telefoonlijn kunnen mensen bellen voor hulp. Die heb ik zelf gemist.'

Als ervaringsdeskundige is het aannemen van de telefoontjes soms best zwaar. 'Je krijgt verhalen te horen die best dichtbij komen. Dan moet je de knop omzetten. Maar het werk heeft mij zelf ook wel geholpen.'



Tassen inzamelen

Er zijn al honderden tassen ingezameld. 'Van vintagetassen tot designtassen, het is van alles wat', vertelt Marlene. Het inzamelen gaat nog even door, zodat er binnenkort hopelijk genoeg zijn om een mooi bedrag binnen te halen.

Op 25 november zijn de tassen te koop in het Nutshuis. Voor die tijd worden ze nog schoongemaakt. De opbrengst gaat volledig naar de hulplijn.

