'FC Twente is een leuk uitje voor Noordwijk, meer niet'

Goedeavond Willem,

Laten we maar meteen beginnen. Jan Zoutman de nieuwe coach bij Katwijk. Verstandige keuze van de Oranjehemden?

‘Het is een weloverwogen keuze. Katwijk heeft de tijd genomen en niet hals over kop een beslissing genomen. Ze hebben er vier weken over gedaan. Dat zegt wel wat.’

‘Ik ben gecharmeerd van trainers van het type Zoutman. Genoeg ervaring en ze trainen altijd clubs die voor resultaat gaan. Maar ik gebruikte dezelfde woorden bij Jack van den Berg. Dat is trouwens nog steeds een goede trainer, alleen had hij geen klik. Maar Zoutman en Van den Berg hebben allebei bewezen dat ze met clubs kunnen presteren.’

Tweede keus? Sjaak Polak is een mens, geen auto Willem van Zuilen

Sjaak Polak was de tweede keus voor Katwijk. Wat zegt dat over de status van Polak?

‘Keus, keus. Het gaat hier wel om een mens hé. Niet over het kopen van auto. Maar, hij staat er goed op als trainer.’

‘Hij heeft niet alleen bij SJC goed gepresteerd, ook bij kleinere clubjes. Ik zie Sjaak in de toekomst wel in het betaalde voetbal werken. Eerst als assistent en later wellicht als hoofdcoach. Sjaak is helemaal bezeten van het spelletje. Sjaak is voetbal.’

Hoe was de wedstrijd van Katwijk zelf. Ze moesten tegen koploper IJsselmeervogels. Werd het een topper?

‘Daar hoeven we het niet lang over te hebben. Katwijk had te veel blessures. Vlak voor de wedstrijd viel Robbert Susan uit. De spits moesten ze ook nog wisselen. Gedurende de tweede helft merkte je dat beide ploegen een gelijkspel ook prima vonden. Dat ze dachten: als we winnen is het mooi meegenomen.’

‘Kijk het zijn niet alleen Marciano Mengerink, en Susan die ze missen. Ook Michiel van Dam, Steven Sanchez Angulo, en Raoul Esseboom waren er niet bij. Daarnaast was Bennie van Noord niet fit genoeg om te starten. Al die spelers zijn potentiële basisspelers. Dan mis je heel veel ervaring.’

‘Ik denk dat beide ploegen uiteindelijk tevreden zijn met een punt. Katwijk houdt met een gehavend elftal een punt over tegen de koploper. IJsselmeervogels zal ook niet ontevreden zijn met een punt tegen regerend landskampioen Katwijk.’

Lisse speelde gelijk tegen koploper Noordwijk. Toonden ze veerkracht na het 9-1 verlies tegen DVS?

‘Het was absoluut veerkracht wat Lisse toonde. Zeker tegen Noordwijk. Dat is een goede ploeg die veel scoort. Dan is dit van Lisse een knap resultaat.’

Waren ze met Noordwijk in hun hoofd al bij het bekerduel met Twente?

‘Dat denk ik niet. Twente is een leuk uitje voor Noordwijk. Ze hebben een godswonder nodig om door te gaan. Ze zijn eigenlijk kansloos.’

‘Het is leuk voor ze om mee te maken. Een prachtig stadion. Straks klinkt ‘You never walk alone’ uit de speakers en daar hebben ze ook fanatieke support. Ik weet niet of heel Twente uitloopt voor deze wedstrijd. Maar er zijn dit jaar heel wat seizoenkaarten verkocht. Noordwijk is een derde divisieploeg, die het goed doet. Maar Twente is een grote club. Eigenlijk een eredivisieploeg in de eerste divisie. Tegen eerste divisieclubs als Helmond Sport of Telstar hadden ze wel een kans gehad.'

Quick Boys speelt gelijk tegen DOVO. Gemiste kans voor de ploeg van Nieuw Zuid een voorsprong in de competitie te nemen?

'Ze lopen uit op DVS '33. Maar de competitie is nog niet gelopen. Ze kunnen allebei een dipje krijgen, al hoop ik dat het niet gebeurd.'

'Na de winterstop wordt de competitie beslist. Dan moet je voor de winterstop zorgen dat je bij de bovenste ploegen staat. Na de kerst gaan blessures en dus de breedte van de selectie een rol spelen.'

Marcel Koning vond dat HBS goed had gespeeld, daar ben ik het niet helemaal mee eens Willem van Zuilen

Je was zondag bij HBS. De overwinning van HSC '21 was de eerste van het seizoen. Was de opluchting groot?

'Er was heel veel blijschap. Marcel Koning vond dat ze goed hadden gespeeld, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Er werd wel enorm veel strijd geleverd. HBS ging ervoor.'

'Ik was zaterdag bij een tweede divisiewedstrijd en dat is toch een groot verschil met een derde divisie zondagwedstrijd. Het was een hele belangrijke wedstrijd voor HBS. Het was de tiende wedstrijd van het seizoen en ze pakten de eerste overwinning pas. Vorig seizoen tegen Westlandia was de laatste keer dat ze wonnen. Dat was vijf maanden geleden.’

Willem Six maakte een mooi doelpunt. Wat is dat voor een speler?

‘Six speelt wisselvallig, maar is nog jong. Hij speelt goede wedstrijden hoor. Hij moet fysiek wat sterker worden, maar het is een harde werker die nooit opgeeft. Afgelopen zondag had hij een scheur in zijn wenkbrauw, toen zei hij: ‘Gooi er maar een verbandje om, dan ga ik door. Een echte vechter.’

Serbony scoorde drie keer binnen vijf minuten. Dat moet jou goed doen?

‘Ik ben niet meer verbaasd bij Serbony. Hartstikke leuk voor hem. Bij hem gaat het er ook om wat hij doet als hij de bal niet heeft. Sleuren, posities dichtlopen, dekken. Als hij de bal heeft, verliest hij die ook bijna nooit. Het is een complete speler.’

Dan de trainer van VVSB. Al enig idee wie dat wordt?

‘Ik heb genoeg namen gehoord met wie VVSB heeft gesproken. Voor mijn gevoel zijn ze eruit met Pieter Mulders. Ik heb met hem geappt en kreeg daardoor dat gevoel. Hij heeft het niet letterlijk gezegd. Wel dat hij het een mooie club vindt en dat hij het hem een leuke uitdaging leek.’

‘Ik wil wel verder iets zeggen over dat Jack Honsbeek weg is gestuurd. Dat vind ik raar. Aan de ene kant begrijp ik het. Maar, vorig jaar stuurden ze de trainer ook al weg toen het hartstikke moeilijk ging. Toen heeft Honsbeek het op de rit gekregen. ‘

‘Vladimir Jozic is nu weg, en er zijn veel blessures in de spelersgroep. Geen idee wie het de komende weken gaat doen voor de Noordwijkerhouters. Dit is daarnaast ook een duw op het palmares van Honsbeek. Het kan toch ook zijn dat het niet aan Honsbeek ligt?’

‘Ik snap wel dat VVSB iets moet. Zo werkt de voetballerij. Kijk, Mark Schenning vorig jaar: je kan er een keer naast zitten. Toen nam de assistent-trainer het over. Je kunt mij niet zeggen dat hij er in één keer niets meer van kan.’

‘Ik weet natuurlijk niet alles. Ik ben niet bij de trainingen en in de kleedkamer. Maar, ik meen dit echt: degene die de laatste twee trainers heeft aangesteld moet eens bij zichzelf te rade gaan.’

‘Ik moet wel zeggen, dat ik Jack al een tijdje ken en dus niet geheel objectief ben.’

Dan iets anders. Ron de Rijk overleed gisteren. Hoe heb jij dat nieuws ervaren?

‘Verschrikkelijk! Vreselijk nieuws. Vorig jaar was hij met Fox bij Katwijk en ik was daar natuurlijk voor West. Toen hebben we lang gesproken over wedstrijden waar we bij waren.’

‘Ron was een man van NCRV zaterdagsport. Het eerste programma met live amateurvoetbal. Dat zegt de oudere lezers wel wat. Dat was op Hilversum 1 dacht ik. Langs de lijn, alleen dan bij het zaterdagamateurvoetbal. Ik was speaker bij Rijnsburgse Boys in die jaren en ik kwam hem tweewekelijks tegen.’

‘Toen ik bij Omroep West begon, kwam ik hem weer tegen. Ik sprak veel met hem, want ik wilde van hem leren. Dan ging ik naast hem of Jaap Bax -die ook is overleden- zitten. Later toen ik naar ADO Den Haag ging voor West kwam ik hem weer tegen. Hij deed toen Langs de Lijn voor de NOS. Mooi was dat; heerlijk om dan oude verhalen op te halen.’

‘Echt verschrikkelijk toen ik het gisteren hoorde. Ben Zwaan, de oud chef sport van West. Rob Langeveld, Herman Nanninga; van hen heb ik veel opgestoken. In dat rijtje hoort Ron de Rijk zeker.’

‘Ik ben me rot geschrokken. 66 is hij maar geworden. Dan ga je even relativeren en aan belangrijke dingen denken. Hij was een symphatieke gozer uit een echt voetbalnest. Zijn vader was nog trainer van IJsselmeervogels en Hilversum.’

‘Ron was een hele grote. Samen met Jack van Gelder het Nederlands elftal doen. Maar hij voelde zich niet te groot om het amateurvoetbal ook te verslaan, zoals vorig jaar bij Katwijk. Ik heb daar nog een foto van. Plaats die maar onder de analyse. Dat lijkt me een mooie afsluiting.’

Willem van Zuilen en Ron de Rijk in gesprek

