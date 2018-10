Kritiek actiegroep op 'oud formulier' Shell-festival

DEN HAAG - De actiegroep Den Haag Fossielvrij slaat alarm over formulieren die Shell kinderen die een bezoek wilden brengen aan het Generation Discover festival, eerder deze maand in Den Haag, zou hebben laten ondertekenen. Kinderen zouden door het formulier te ondertekenen afstand doen van privacyrechten en geheimhouding beloven over het festival. Volgens Shell zelf gaat het om een ‘oud formulier’ dat door een fout in de omloop is gekomen.

Den Haag Fossielvrij voert al lang een strijd tegen het Generation Discover op het Malieveld in Den Haag. Volgens de beweging is Generation Discover een ‘geraffineerde marketingtool’ van Shell. 'Met een leuk, toekomstgericht festival over groene energie probeert Shell draagvlak te verwerven om zo lang mogelijk geaccepteerd te blijven als olie- en gasbedrijf. Niet alleen bij politici en de maatschappij nu, maar ook bij kinderen’, aldus de organisatie.

Shell denkt daar zelf heel anders over. Volgens het bedrijf is het juist enorm bezig met de energietransitie. Het bedrijf organiseerde het festival op het Malieveld om dat ook aan kinderen te laten zien. Het zou ook open staan voor advies. ‘Wij luisteren graag naar hoe het beter kan. We steken continu de hand uit: kóm met ons praten en kijken wat we doen,’ aldus de president-directeur van Shell Nederland Marjan van Loon, eerder dit jaar tijdens het festival.



Portretrechten

Fossiel Vrij kreeg recent een formulier in handen dat jonge bezoekers aan het festival zouden hebben moeten ondertekenen. Daaruit zou blijken dat kinderen afstand doen van het portretrecht en dat ze aan niemand iets mochten vertellen. Ook was het opgesteld volgens het Engels recht en stond erin dat alleen rechtbanken in Engeland en Wales bevoegd zijn om een oordeel te vellen.

Fossielvrij stelt ‘geschrokken’ te zijn van het formulier. ‘Kinderen kunnen zichzelf terugzien als uithangbord voor een 98 procent fossiele multinational die op ramkoers ligt met hun eigen toekomst.’ De Partij voor de Dieren zou zelfs drie ministeries om opheldering gaan vragen over het formulier.



Fout verstuurd

Een woordvoerder van Shell erkent dat het formulier is verstuurd. Maar nog voor het festival begon werd ook ontdekt dat het om een ‘fout’ formulier ging, dat niet voor deze gelegenheid had mogen worden gebruikt. Toen de fout werd ontdekt, is direct een ander formulier gebruikt zónder de strenge voorwaarden. Die werden uitgereikt aan scholen die op de woensdag van het festival naar de prijsuitreiking kwamen. Daarin werd bijvoorbeeld niets vastgelegd over geheimhouding en het Engels recht.

Volgens de woordvoerder moeten tegenwoordig dit soort formulieren waarin voorwaarden voor het nemen van foto’s staan, worden gebruikt in verband met de nieuwe privacywetgeving. Zij bevestigt ook dat er klachten zijn geweest van ouders van kinderen. Het zou gaan om drie mensen die bezwaar maakten. ‘Heel fijn want zo konden we op tijd maatregelen nemen.’



Malieveld

Direct na het festival maakte Shell bekend dat het voortaan niet meer standaard op het Malieveld in Den Haag wordt gehouden. Het evenement gaat rouleren. Dat besluit zou los staan van het feit dat de gemeente Den Haag geen subsidie meer geeft of de protesten.