Slecht weer! Veel files verwacht in ochtend- en avondspits

DEN HAAG - Rijkswaterstaat verwacht komende dinsdag veel files door het slechte herfstweer. Het gaat dinsdagochtend al vroeg regenen waardoor er langere files worden verwacht dan normaal. Het slechte weer houdt de hele dag aan waardoor er ook een drukkere avondspits wordt verwacht.

In de maanden oktober, november en december is het sowieso druk op de weg. Daarnaast speelt deze week in de avond ook de wintertijd een rol. Doordat het een uur eerder donker is, valt de avondspits dit najaar voor het eerst in het duister. Samen met het slechte weer zorgt dit voor lange rijen stilstaande auto's. Rijkswaterstaat verwacht een van de drukste avondspitsen van dit jaar.

Rijkwaterstaat verwacht de eerste files al vroeg in de avond. Vanaf 15.00 uur zal op de A4 bij Leiden al langzamer worden gereden. Rond dat tijdstip zal bij de snelwegen rond Rotterdam ook al de eerste vertraging optreden. Rond 16.00 uur volgen ook de knelpunten rond Utrecht, Eindhoven en Arnhem.

