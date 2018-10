Noordwijk wil problemen in Boerenburg halt toeroepen

NOORDWIJK - De gemeente Noordwijk wil definitief een einde maken aan onrust die jongeren in de wijk Boerenburg veroorzaken. Om het probleem te tackelen is de 'Taskforce Boerenburg' opgericht. Maandagavond werd de voortgang gepresenteerd aan een deel van de Noordwijkse gemeenteraad.

Onrust, vernielingen en brandstichtingen in Boerenburg. Het was een heftige zomer voor de bewoners van de wijk en de Noordwijkse burgemeester Jan Rijpstra. Hij kondigde op 7 juni een noodverordening af in de wijk in de badplaats, vanwege grote problemen met groepen jongeren.

Die problemen moesten bij de wortels worden aangepakt, zo redeneerde de gemeente. En dus werd er een taskforce opgericht bestaande uit onder meer de politie, jeugdwerkers en BOA's. Maandag werd de Noordwijkse raad over de voortgang bijgepraat.



Vijftig jongeren

Onder meer de teamchef van de politie Noordwijk/Teylingen, Henk Woppenkamp, sprak de gemeenteraad toe. Hij benadrukte het belang van gezamenlijk optrekken van diverse hulpinstanties. 'De tijden dat de politie dit alleen deed zijn voorbij', aldus Woppenkamp. En: 'De politie is inmiddels ook niet meer alleen van het oppakken en ophokken.'

Het gaat om een groep van 40 tot 50 jongeren, blijkt uit antwoord op een vraag van een van de aanwezige raadsleden. Deze jongeren, die regelmatig op straat hangen in de wijk, zijn inmiddels in kaart gebracht. De eerste stap in het proces om problemen voor te zijn, valt op te maken uit de presentatie. Eerder maandag werden zes mannen die deel uit maken van deze groep aangehouden voor brandstichting, vernieling en drugshandel.



Jeugdboa's gaan helpen

Zogeheten jeugdboa's gaan hierbij helpen. Zij leggen direct contact met de jongeren die voor overlast zorgen. Gaan langs bij ouders. Zij weten wat er speelt. 'Maar het gaat niet alleen om jongeren uit Boerenburg', zegt Esther de Romph. Ze is voorzitter van de taskforce. 'Er zitten ook jongeren uit Leiden en Voorhout tussen. Soms een enkele verdwaalde uit Den Haag.'

De hoop van de taskforce is natuurlijk dat het niet weer uit de hand gaat lopen in de kleine wijk. Maar daar vertrouwt Esther de Romph wel op. 'Misschien kunnen we jullie uitnodigen voor een mooie activiteit in de buurt komende zomer', besluit ze lachend.

