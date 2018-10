Deel dit artikel:













West Wekker: Drukke ochtendspits door herfstweer en nieuwe burgemeester Westland Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Goedemorgen! Het wordt bar en boos vandaag. Het gaat de hele dag regenen en dat gaan we merken tijdens de spits. Verder komen we er vanavond achter wie de nieuwe burgemeester van Westland wordt. Dit is de West Wekker.

Wat kun je vandaag verwachten:

Rijkswaterstaat waarschuwt voor een drukke ochtendspits vanwege het slechte herfstweer. Het ging vanochtend al vroeg regenen en die regen houdt de hele dag aan. Er wordt daardoor ook een drukkere avondspits verwacht.

Het wordt spannend in het gemeentehuis van Westland vanavond. Daar wordt bekend gemaakt wie de nieuwe burgemeester van de gemeente wordt.

Noordwijk gaat vanavond op bezoek bij FC Twente in de Grolsch Veste, in de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi.





Weer : We krijgen veel regen vandaag. Aan zee kan het zelfs stormachtig worden. En dit moet je ook nog weten:

De 49-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij in Honselersdijk, staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Een man van 33 raakte gewond bij de steekpartij afgelopen juli.

Universiteiten hebben bij elkaar zo'n 2,8 miljard euro op de bank staan. Die reserves nemen elk jaar verder toe. Dat geld moeten zij niet blijven oppotten maar 'per direct' investeren in beter onderwijs, vindt regeringspartij D66.

Ouders moeten het recht krijgen om hun kind niet op excursie te laten gaan naar een moskee als de scholieren daarbij moeten bidden als een moslim. De SGP wil dat CU-minister Arie Slob (Onderwijs) dat in de wet verankerd, zo schrijft De Telegraaf.