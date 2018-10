Denzel James twijfelt aan prognose Unibet: '1/16 voor Twente te hoog'

NOORDWIJK - Denzel James denk dat gokkantoor Unibet ernaast zit met de voorspelling van de bekerwedstrijd FC Twente - Noordwijk. Zo zegt hij: 'Volgens Unibet hebben we weinig kans. Als wij winnen levert één euro, zestien euro op na negentig minuten voetballen. Doorbekeren levert negentien euro per ingezette euro op Noordwijk op. Ik heb er een beter gevoel bij. Als wij durven te voetballen en ons eigen spel kunnen spelen, dan kunnen wij het Twente best lastig maken.'

Wat levert een doelpunt op van de man die zich volgend seizoen Spartaan mag noemen op? 'Er staan geen namen op Unibet voor deze wedstrijd', vertelt hij. 'Maar een eurootje of 85 zou er prima bij passen. Je mag best verliezen, maar als we met 5-0 verliezen dan doen we het wel slecht. 1-0 of 2-0 verliezen is oké, maar 5-0 is te overdreven.'

Ook sprak de razendsnelle aanvaller over zijn overgang naar Sparta. 'Het is een droom: 24 jaar en dan toch nog profvoetballer worden', zegt hij erover. 'Drie weken geleden is er contact met mijn zaakwaarnemer opgenomen. Toen ging het spelen.'

