Agenten van regen in drup: gevangen hond jaagt hen politieauto uit

De hond in de politieauto (Foto: Twitter politie Gouda)

GOUDA - Stank voor dank. Dat moeten enkele agenten van de politie Gouda gedacht hebben toen ze in de nacht van maandag op dinsdag in de stromende regen een loslopende hond hielpen vangen.

'Toen de boxer warm en droog in de politieauto zat, liet hij zijn tanden zien', vertelt een woordvoerder van de politie Gouda. 'Hij besloot dat de agenten niet meer welkom waren in de auto. Die moesten buiten in de regen wachten op de komst van een dierenambulance...'