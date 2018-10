Deel dit artikel:













Brand verwoest auto in Den Haag: 'Het glas van de ruiten lag verspreid door de straat' De auto aan de Hendrik Mandestraat ging in vlammen op. (Foto: District8)

DEN HAAG - Aan de Hendrik Mandestraat in Den Haag is in de nacht van maandag op dinsdag een auto door brand verwoest. Het vuur werd rond kwart voor twee ontdekt.

De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Tijdens de brand sprongen ook de ruiten van de auto. Het glas lag volgens ooggetuigen verspreid door de straat, op andere auto's en raamkozijnen. De brandweer heeft het vuur geblust. Een berger heeft de auto getakeld. De politie onderzoekt hoe het vuur kon ontstaan.