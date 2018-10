'Drukste ochtendspits van het jaar', A20 was een van de grote knelpunten

GOUDA - Verkeer op de A20 naar Gouda moest dinsdagochtend rekening houden met een flinke file. Daar stond van 6.00 tot 8.15 uur een kapotte vrachtwagen op de weg.

De truck had turboproblemen. De rechterrijstrook werd daarom afgesloten. Dit leidde tot een vertraging van bijna anderhalf uur voor knooppunt Gouwe. Er stond rond 7.45 uur elf kilometer file. Het verkeer richting Utrecht werd geadviseerd via Den Haag of via Gorinchem te rijden. Om 8.15 uur was de vrachtwagen van de weg en nam de vertraging af tot drie kwartier.

Oook op de A4 en de A12 was het druk. Daar moest het verkeer rekening houden met halfuur extra reistijd. 'En dat valt me nog mee', benadrukte ANWB-woordvoerster Jolanda van der Velden.

Piek van 970 kilometer file





Volgens Van der Velden is de ochtendspits van deze dinsdag de drukste van dit jaar tot nu toe. De ANWB telde over heel Nederland 970 kilometer file op de snel- en provinciale wegen. Dat is veel meer dan werd verwacht.

En het zal vanwege de onstuimige weersomstandigheden niet hierbij blijven, waarschuwt de ANWB-woordvoerster. Ook tijdens de avondspits moet het verkeer rekening houden met meer files dan gebruikelijk.

