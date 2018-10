Deel dit artikel:













Voertuig op tramrails: HTM tramlijn 2 moest omrijden Archieffoto | foto: Omroep West

DEN HAAG - Op de Oude Haagweg bij de Buitentuinen is dinsdagmorgen een voertuig op de tramrails terechtgekomen. Tramlijn 2 kon daardoor het laatste stuk van zijn route niet rijden. De tram reed van Leidschendam naar halte Thorbeckelaan en keerde daar terug naar Leidschendam. Even na 9 uur was de versperring voorbij, meldt HTM.

Hoe het voertuig op de tramrails terecht kwam is niet bekend. Tram 2 rijdt inmiddels weer de gebruikelijke route.