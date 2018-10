Is Huygenskwartier Voorburg het schoonste?

VOORBURG - Het was een spannende ochtend voor de winkeliers van het Huygenskwartier in Voorburg. Dat was genomineerd voor de titel 'schoonste winkelgebied van Nederland'. Dinsdagmorgen werd de winnaar bekendgemaakt.

Het Huygenskwartier was al zeker van een plaats in de top tien van Nederland. Dat is een prestatie op zich, want liefst 576 winkelcentra in Nederland schreven zich in voor deze verkiezing van Nederland Schoon.

'Wij vinden dat het Huygenskwartier tot categorie A-plus behoort, zo schoon is het hier', vertelde Edwin Groot dinsdagochtend vroeg. Hij is verantwoordelijk voor het schoonhouden van het winkelgebied. 'Je ziet hier geen zwerfvuil. Dit komt door ons. We maken het allemaal heel erg mooi schoon. We wilen gewoon dat het er netjes uitziet, hier.'



Stukje plakband

'We komen een keer per week - op maandagochtend - langs met een kleine veegmachine en twee zogenoemde uitblazers. Dat zijn jongens met een blazer op de rug. Die blazen alle rommel netjes richting de veegmachine en die veegt alles op. Verder komt hier halverwege de week nog een industriële stofzuiger doorheen. Die haalt het zwerfvuil tussen het winkelend publiek weg. En tussendoor worden de afvalbakken regelmatig geleegd door jongens van het sociaal werkbedrijf DSW.'

Het is zo schoon in het Huygenskwartier dat een oud stukje plakband op straat opvalt. 'Dat is nog van Koningsdag', vertelde Groot, terwijl hij het oppakte. 'Verder valt het wel mee met de troep', vertelde een van de werknemers van DSW, die bezig was met zijn schoonmaakronde.



Handhavers

Als iemand afval naast een van de containers in het Huygenskwartier plaatst,wordt diegene daar op aangesproken. 'Als die vervolgens geen actie onderneemt, gaan we richting handhavers en vragen we hen hier iets mee te doen', vertelde Groot. 'Wij willen heel graag de titel 'Schoonste winkelgebied' veroveren. Wij gaan ervoor!'

Toch viel het Huygenskwartier niet in de prijzen. Het Voorburgse winkelgebied eindigde op de zevende plaats. De Glacisweg in Maastricht werd uitgeroepen tot schoonste winkelgebied van Nederland. Het centrum van Bathmen eindigde als tweede en het centrum van het Drentse Zuidwolde legde beslag op de derde plaats.