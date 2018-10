Deel dit artikel:













Vrouw (93) overleden na brand Voorschoten Brand in Voorschoten. | Foto: Regio15

VOORSCHOTEN - De vrouw die zaterdag gewond raakte bij een brand in haar woning in Voorschoten, is overleden. Dat bevestigt de politie. De brand woedde in de slaapkamer van de 93-jarige vrouw. Toen ze door brandweer uit de woning aan de Professor Boerhaavelaan was gehaald, moest ze worden gereanimeerd.

De brand werd ontdekt door de verzorgster van de vrouw. Zij kon door de rookontwikkeling de woning niet in en belde de brandweer. Het bleek dat het matras van de vrouw in de brand stond. Na reanimatie werd de zwaargewonde vrouw met spoed naar het ziekenhuis gebracht waar ze uiteindelijk is overleden. De politie weet nog niet hoe de brand is ontstaan. Dat wordt nog onderzocht. Wel is duidelijk dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen in de andere woningen. LEES OOK: Vrouw gereanimeerd na brand in slaapkamer Voorschoten