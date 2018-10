HMC opent polikliniek voor opsporen hartproblemen bij kanker

DEN HAAG - Haaglanden Medisch Centrum (HMC) is als eerste in de regio Haaglanden gestart met een cardio-oncologie polikliniek. Hier wordt hartschade na een behandeling tegen kanker sneller ontdekt en behandeld. Iemand met kanker krijgt door bestraling of chemotherapie giftige stoffen in het lichaam. Die kunnen schade veroorzaken aan het hart. Tien procent van de kankerpatiënten die behandeld wordt krijgt hartproblemen.

Cardioloog en initiatiefnemer Alexander Wardeh van het HMC is de polikliniek gestart om de risicogroep sneller in kaart te brengen. 'Er wordt een vragenlijst afgenomen, waarmee we de patiëntengroep met een hoger risico op hartproblemen in kaart brengen. De vragen gaan onder andere over risicofactoren, zoals leeftijd, diabetes en het type chemokuur'.

Als de hartproblemen in een vroeg stadium ontdekt worden, kan de chemokuur eventueel veranderd worden of kunnen medicijnen voorgeschreven worden om hartfalen te voorkomen of te behandelen. 'Snel ingrijpen is belangrijk', stelt Wardeh, 'want als iemand een half jaar met een verminderde hartfunctie rondloopt, is de schade onomkeerbaar.'



Schade voorkomen

Hoe eerder wordt begonnen met behandelen, des te groter de kans dat het hart zich weer volledig herstelt. Volgens de cardioloog werd voorheen vaak pas ingegrepen als er symptomen van hartfalen waren. De cardioloog heeft met de nieuwe werkwijze meer mogelijkheden tot zijn beschikking. 'Als alle vragen gesteld zijn, komt hier een risicoscore uit. Indien nodig komt er vervolgonderzoek, zoals bloedonderzoek of een MRI'.

LEES OOK: Haaglanden Medisch Centrum gaat medische instrumenten recyclen