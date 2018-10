'S-GRAVENZANDE - Een bestuurder van een scooter is dinsdagochtend door een automobilist aangereden in 's-Gravenzande. Volgens mediapartner WOS zat de man daarna vast onder de auto die hem aanreed.

Omstanders die het ongeluk bij zwembad Maesemunde zagen gebeuren hebben de wagen op moeten tillen om de scooterrijder te bevrijden. De man is nog nagekeken in een ambulance, maar volgens de WOS was hij niet gewond.