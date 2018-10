Bijzondere iepen langs Haagse Sportlaan worden op 'unieke manier' verplant

DEN HAAG - Vier oude iepen die langs de Haagse Sportlaan staan, worden binnenkort verplaatst. Volgens de gemeente Den Haag gebeurt dat op een 'unieke wijze'. De bomen van tachtig jaar oud moeten weg omdat op hun plek een ventweg wordt aangelegd. Op verzoek van de buurt én omdat ze zo bijzonder zijn, worden ze verplaatst naar de groenzone langs de Haagse Beek, aan de overkant van de weg.

De iepen kunnen niet, zoals dat meestal gebeurt, met kluit en al worden verplant. De wortels zijn namelijk vergroeid met kabels en leidingen in de grond. De bomen worden daarom zonder kluit verplaatst. Hiervoor wordt eerst de grond zorgvuldig tussen de wortels vandaan gezogen. Daardoor wordt het gewicht op de wortels bij de verplanting enorm verkleind. Deze 'kluitloze methode' van verplanten is succesvol in het buitenland toegepast. Maar hij werd nog niet eerder gebruikt voor grote bomen in Nederland.

De Nationale Bomenbank gaat de klus uitvoeren. Daarvoor wordt groot materieel ingezet. Een van de grootste mobiele telescoopkranen van Nederland wordt gebruikt om de bomen van de ene kant naar de andere kant van de Sportlaan te hijsen. De iepen blijven in de buurt omdat het lastig is ze over lange afstanden te transporteren. Ook noemt de gemeente ze ‘beeldbepalend’ voor de Sportlaan. Bovendien is het voor de bomen beter om ze in de directe omgeving terug te zetten. Hier zijn zeewind, windrichting, grond en grondwaterspiegel gelijk.



Wortels geamputeerd

De gemeente is de klus al twee jaar aan het voorbereiden. In 2016 is aan twee kanten van de iepen een deel van de wortels geamputeerd. In sleuvel zijn vervolgens schermen geplaatst die ervoor moesten zorgen dat nieuwe wortels niet meer buiten de 'kluit' konden komen. Het stuk grond binnen de schermen is geïnjecteerd met voeding om nieuwe wortels extra te laten groeien, en ook is een speciale laag met voeding voor de boom aangebracht.

De kroon van de iepen wordt voor de verplanting teruggesnoeid van twintig naar ongeveer veertien meter. Na het verplanten worden de iepen de eerste jaren ondersteund door een stalen constructie zodat ze tegen een storm kunnen. Ook krijgen ze extra zorg en onderhoud van boomspecialisten om de slagingskans van het verplanten te vergroten.



Haagse Beek

Voordat de iepen kunnen worden verplant moet er plaats worden gemaakt op de nieuwe plek in de groenzone langs de Haagse Beek. Die krijgt volgend jaar een nieuwe inrichting: de Haagse Beek wordt verbreed en er komt meer variatie in beplanting. Door achterstallig onderhoud staan er weinig gezonde bomen. De slechte bomen worden nu al gekapt om ruimte te maken voor de iepen.

Na 5 november wordt er begonnen met het kappen van de bomen in de plantvakken waar de iepen naar toe worden verplaatst. Vanaf 19 november start het verplanten van de iepen. Dit duurt ongeveer twee weken.