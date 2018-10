Deel dit artikel:













Telefoondief zorgt voor verwarring om ongezien toe te slaan

LEIDEN - Door flinke verwarring te zaaien, is het een man gelukt om de telefoon van een medewerkster van een winkel in Leiden te stelen. Op bewakingsbeelden is goed te zien hoe de man de telefoon ongezien van haar bureau pakt.

Geschreven door Team West

Opsporingsprogramma op TV West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 30 oktober. Meer zaken zijn hier vinden. De man komt op donderdag 13 september binnen bij een winkel aan de Morsstraat in Leiden, waar cosmetische olie wordt verkocht. De medewerkster zit op dat moment aan haar bureau, waar ook haar telefoon ligt. Ze staat op om de man te helpen. Hij zegt dat hij een bepaald flesje olie wil kopen. Ze haalt het uit de vitrine en stopt het in een tasje. Maar in plaats van meteen af te rekenen, begint de man erg vreemd te doen. Hij stelt veel vragen, maakt een zakje kruiden open om er van te proeven, vraagt om water en wil zelfs uit het blikje frisdrank van de medewerkster drinken. De vrouw weet niet goed wat ze met de situatie aan moet.

Telefoon weg De man staat vlakbij het bureau van de vrouw en terwijl hij met haar praat, legt hij zijn portemonnee op haar telefoon en pakt die op. De vrouw heeft niets in de gaten. Als de man wegloopt bij het bureau, besluit ze om iemand te bellen voor hulp, omdat ze de man niet vertrouwt. Ze ontdekt dan dat haar telefoon weg is en begint hem te zoeken. De man staat dan nog doodleuk achter haar. Vlak daarna loopt hij de winkel uit. Hij stapt op een vouwfiets en rijdt weg. De vrouw gaat nog achter hem aan, maar ze kan hem niet meer achterhalen.

Herkent u de verdachte? Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem