Dure zonnebrillen gestolen bij opticien Den Haag: 'Het is echt een rotgevoel'

DEN HAAG - Bij een opticien in Den Haag zijn afgelopen zomer vier dure merkzonnebrillen gestolen, met een waarde van bijna 1800 euro. De eigenaar van de winkel baalt: ‘Het is echt een rotgevoel. Ik heb nachten wakker gelegen. Helaas lopen dit soort mensen rond in de winkelstraten om te stelen.’ De verdachte is duidelijk gefilmd door bewakingscamera’s.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 30 oktober. Meer zaken zijn hier vinden.

De man komt op dinsdag 3 juli binnen bij Youlal Oogzorg aan de Stationsweg in Den Haag. Hij wil wat zonnebrillen bekijken, maar omdat het op dat moment vrij druk is, vertrekt hij weer. Later die middag is hij terug. Hij wil weer zonnebrillen bekijken en zegt dat hij ook op een vriend wacht, die onderweg is. De opticien is op dat moment met een klant bezig en zegt tegen de man dat hij op zijn gemak rond kan kijken. Een collega houdt de winkel in de gaten.

Op de bewakingsbeelden is te zien hoe de man verschillende brillen past en wat rondloopt. Intussen houdt hij het personeel goed in de gaten. Hij slaat op een aantal onbewaakte momenten toe en stopt dan dure brillen in zijn jaszak. Na ruim 25 minuten vertrekt hij plotseling.



Vier brillen weg

De opticien ontdekt dan dat er vier zonnebrillen zijn verdwenen: drie van het merk Gucci en een bril van Ray-ban. De totale schade loopt op tot bijna 1800 euro. ‘Het is zuurverdiend geld. Dit hadden we kunnen voorkomen, zeker omdat we met z’n tweeën in de winkel waren’, zegt hij. ‘Maar dat is helaas niet goed gebeurd, zodat de man de brillen kon meenemen.’

De verdachte is duidelijk in beeld gebracht door de camera’s. Hij heeft een baard, droeg donkere kleding en zag er verzorgd uit. Hij heeft een opvallende tatoeage op zijn linkerhand, tussen zijn duim en wijsvinger.



Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem