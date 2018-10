Man trekt mes tijdens ruzie in fastfoodrestaurant

DEN HAAG - Tijdens een ruzie en vechtpartij bij een fastfoodrestaurant in Den Haag, heeft een man een mes getrokken en daarmee het personeel bedreigd. Er zijn over en weer klappen uitgedeeld tussen het personeel en een groep jongeren. De politie is op zoek naar de man die het mes bij zich had.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 30 oktober. Meer zaken zijn hier vinden.

Aan het begin van de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 september is het behoorlijk druk bij het restaurant aan het Spui. Bij de kassa staan twee mannen die opvallen bij een 19-jarige medewerker. ‘Ze deden een beetje moeilijk’, zegt hij. ‘Ik deed eerst niets, maar toen ze friet naar de kassa gooiden, heb ik gevraagd waarom ze dat deden.’

Als één van de mannen zegt dat dat niet boeit, vraagt de medewerker hem om naar buiten te gaan. Dat weigert de man. Er ontstaat een discussie, die al snel uit de hand loopt. De man haalt een mes tevoorschijn en bedreigt de medewerker daarmee. ‘Ik moest mezelf toen verdedigen en heb een bezem gepakt. Toen zag ik vijftien man op me af komen’, zegt hij.



Vechtpartij

Plotseling loopt het nog verder uit de hand, als ook de groep waarmee de man met het mes in het restaurant is, zich met de situatie gaat bemoeien. Er worden over en weer klappen uitgedeeld. De collega’s van de 19-jarige schieten hem te hulp en drijven de groep naar buiten. Daarbij krijgt het slachtoffer een stoel tegen zich aan gegooid.

De groep is even buiten, maar komt toch weer terug naar binnen. De sfeer blijft agressief en er wordt over en weer geduwd en getrokken. Er wordt nog een wegafzettingsbord naar binnen gesmeten. Dan kalmeert de situatie een beetje en de groep vertrekt voordat de gewaarschuwde politie arriveert.



Man met mes gezocht

De man die het mes trok, is de enige die herkenbaar in beeld is. De politie komt wel graag in contact met de andere mensen uit de groep, om hun kant van het verhaal te horen.

‘Ik dacht dat het veilig was in Nederland. Ik ben uit Syrië gevlucht om een veilige plek te zoeken. Ik vind het raar. Je moet hier niet met een mes op straat lopen. Alles is hier geregeld qua veiligheid. Dus het hoeft niet’, besluit de medewerker.



Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem