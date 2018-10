Nog steeds geen spoor van vermiste Mona Baartmans

DEN HAAG - Er is na ruim vijf weken nog geen spoor van de vermiste Mona Baartmans uit Delft. De 79-jarige vrouw verdween eind september na een bezoek aan haar man in een verzorgingshuis in Den Haag. Haar 60-jarige zoon zit vast op verdenking van betrokkenheid bij haar verdwijning. De politie doet opnieuw een oproep aan getuigen om zich te melden.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 30 oktober. Meer zaken zijn hier vinden.

Mona Baartmans bracht zondag 23 september een bezoek aan haar man in verpleeghuis Houtwijk aan de Architect Duikerstraat in Den Haag. Ze is daar om 16.30 uur vertrokken met haar oudste zoon, die in een zwarte Renault Megane met kenteken 98-LT-LK reed. Een dag later werd ze als vermist opgegeven toen de schoonmaakster ontdekte dat ze niet thuis was.

Op zondag 30 september is de 60-jarige zoon uit Oud-Beijerland aangehouden als verdachte. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing en zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben. De politie houdt er rekening mee dat de 79-jarige vrouw niet meer leeft, maar het is nog steeds niet duidelijk wat er met haar is gebeurd.



Oosteinde in Delft

De zwarte Renault Megane is vanaf het verpleeghuis in Den Haag naar Delft gereden, waar de auto om 17.06 uur is gefilmd op het Oosteinde. Daar zou hij zeker vijf minuten stil hebben gestaan. Mevrouw Baartmans zou volgens haar zoon op het stuk tussen de Oude Langendijk en de Broerhuisstraat zijn afgezet om naar haar woning aan de Maria van Reigersberchstraat te gaan, maar er is tot nu toe niemand die haar daar daadwerkelijk heeft gezien. Ook is mevrouw Baartmans niet op camerabeelden te zien. Daarom twijfelt de politie aan de verklaring van haar zoon.

Uit camerabeelden blijkt dat er rond dat moment veel mensen in de buurt waren. De politie komt graag met die mensen in contact om te horen wat zij daar hebben gezien. De getuigen worden onherkenbaar getoond in verband met hun privacy. De foto’s zijn boven dit bericht te zien.



Doorgereden naar Oud-Beijerland

De auto van de zoon van mevrouw Baartmans is daarna doorgereden naar Oud-Beijerland, waar hij om 18.00 uur is gefilmd in de Julianastraat. Het is niet duidelijk of Mona toen nog in de auto zat. Vermoedelijk heeft de auto op een iets verderop gelegen parkeerplaats geparkeerd gestaan.

De politie hoort graag of iemand de Megane in Oud-Beijerland heeft gezien. De auto kan ook op andere plekken zijn gezien, bijvoorbeeld tussen Den Haag en Delft of Delft en Oud-Beijerland. Alle informatie daarvoor is welkom bij de politie.



Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem