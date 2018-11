Duitse drankrijder vreest voor vrachtwagenrijbewijs

DEN HAAG - 'Entschuldigung, entschuldigung', Aaron heeft heel veel spijt van wat hij gedaan heeft. Eind juli wordt de Duitse Kazach tijdens zijn vakantie aangehouden met vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol op. 'Het was een hele grote fout.'

Aaron is speciaal vanuit Duitsland naar de zitting gekomen, samen met een vriend. Hij legt de rechter uit dat hij met zijn vriendin op vakantie was in Nederland. Als de rechter hem veroordeelt kan het nog een heel duur vakantiereisje worden voor Aaron.

Toen hij werd aangehouden constateerde de politie dat hij niet maar een klein beetje te veel op heeft. Nee, Aaron heeft bijna vier keer te veel gedronken om nog achter het stuur te mogen kruipen. Maar hij kan het uitleggen, zegt hij. En wil dat graag doen.



'We waren bang'

'Ik wilde helemaal niet rijden' begint hij. Aaron en zijn vriendin vieren dat ze vijf jaar samen zijn. Bij het eten drinken ze bier en wijn. Daarna besluiten ze samen naar het strand te gaan. Maar als ze gezelschap krijgen van een grote groep jongeren, besluiten ze te vertrekken. 'We waren bang en zijn weggegaan. Het was een hele grote fout.'

'Ik bied mijn excuses aan', zegt hij tegen de rechter. 'Ik was te gast in dit land en het spijt me.' Waar Aaron het meest van baalt is dat zijn rijbewijs is ingenomen. Die heeft hij nodig voor zijn werk. Aaron vreest dan ook de uitspraak van de rechter.



In de knel met vrachtwagenrijbewijs

Als die beslist dat Aaron zijn rijbewijs nog langer kwijt is dan kan hij in de knel komen met het verlengen van zijn vrachtwagenrijbewijs. Dat moet op 22 december gebeuren. En dat wordt een probleem, zeker in Duitsland. Dat weet ook Aaron. Die begint hem aardig te knijpen.

De officier van justitie hoort het dillema aan. Toch kan hij niet negeren dat Aaron flink te veel op had en een straf verdient. Hij eist een boete van 1100 euro en een rijontzegging van 10 maanden, vijf daarvan voorwaardelijk.



Veel alcohol is hoge straf

'Die 22 december is wel een puntje in deze zaak', de rechter is aan het woord. ' U had een hele grote hoeveelheid alcohol op, daar staan hoge straffen op.' Maar als Aaron niet op tijd zijn rijbewijs verlengt dan kan hij vijf jaar niet werken al vrachtwagenchauffeur: 'Dat vind ik te ver gaan', zegt de rechter.

Hij legt een boete op van 1000 euro en een rijontzegging voor de duur van 10 maanden waarvan 6 voorwaardelijk. Deze straf zou er voor moeten zorgen dat Aaron precies op tijd zijn rijbewijs kan verlengen. Aaron is dolblij: 'Danke schön, danke schön.'

In het kader van de privacy zijn de namen van de verdachten gefingeerd.

