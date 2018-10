Jongeren krijgen tweede kans bij Scheveningse visbedrijven

DEN HAAG - Jongeren die niet zo dol zijn op school en tussen wal en schip dreigen te raken, kunnen vanaf dinsdag in Scheveningen tóch carrière maken.

Vijftien jongens van SVO vakopleiding Food krijgen les in de afhandeling en verzending van vis in een buurthuis bij de Scheveningse haven. En bij verschillende visbedrijven leren ze hun vak op de werkvloer.

'De jongens volgen één dag een opleiding visverwerking in buurthuis de MalleMok en vier dagen praktijkles bij een van de visbedrijven zoals Simonis en Den Heyer. Deze jongens kunnen een spanningsboog van maximaal anderhalf uur hebben, dus die moet je niet te lang in de schoolbanken laten zitten', zegt Rinus de Rijder van SVO Vakopleiding Food.



Er is een groot tekort

Tijdens de eerste dag komt visondernemer Nico Waasdorp uit IJmuiden binnen met een enorme bak met verschillende grote vissen: kabeljauw, zeeduivel, polak en zeepaling. Op speelse wijze legt hij de jongens uit hoe de vissen heten, waar je op moet letten en hoe je ze fileert. 'Ik probeer ze het ambacht te leren, want deze jongens zijn hard nodig, er is een groot tekort.'

Niemand steekt zijn hand op als Waasdorp vraagt wie er al een haring kan schoonmaken. Schuchter duiken een paar jongens in hun hoodies. 'Bij de visbedrijven worden deze jongens naast een visverwerker gezet en dan zie je een heel andere jongen, dan moeten ze gewoon aanpakken', zegt De Rijder.



Hart voor vis

De jongens die allemaal uit Duindorp komen en vrienden van elkaar zijn, hebben vooral als motivatie dat ze met elkaar gezellig een opleiding volgen. Sommigen hebben al hart voor de vis, maar er zijn ook leerlingen die na dit jaar een opleiding in de techniek willen volgen of tatoeëerder willen worden. Maar wie weet, worden ze toch gegrepen door de sfeer en het product vis dit jaar en kunnen de Scheveningse visbedrijven over een jaar een aantal nieuwe collega's verwelkomen.

