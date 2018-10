Deel dit artikel:













Raadsgriffier gemeente Westland terecht ontslagen Nico Broekema (Foto: Gemeente Westland)

WESTLAND - De rechtbank in Den Haag heeft dinsdag geoordeeld dat de gemeenteraad van Westland zijn griffier terecht heeft ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. Nico Broekema heeft niet integer gehandeld door onder andere naast zijn gewone werkzaamheden jarenlang in werktijd nevenwerkzaamheden te verrichten. Broekema werd in 2016 ontslagen door toenmalig burgemeester Van der Tak.

De gemeente voerde aan ook financieel benadeeld te zijn. Als raadsgriffier gaf Broekema over de jaren 2015 en 2016 ruim 45.000 euro uit. Hij was uit hoofde van zijn functie gevolmachtigd om zonder goedkeuring betalingen te verrichten. Voor het onderzoek naar zijn handelen heeft de gemeenteraad externe (juridisch) deskundigen ingeschakeld. Van de rechter mag de gemeente de kosten van dat onderzoek op Broekema verhalen. LEES OOK: Oud-griffier Westland wil zijn baan terug