Problemen met schuldhulpverlening Delft eisen politiek slachtoffer

DELFT - De problemen met de schuldhulpverlening in Delft, hebben een politiek slachtoffer geëist. De Schiedamse wethouder Catelijne de Groot (AOV, financiën) stapt op, heeft zij dinsdagmorgen bekend gemaakt.

De reden voor haar besluit is 'een privésituatie', aldus de gemeente Schiedam in een officiële verklaring. Maar De Groot was voordat zij in mei van dit jaar wethouder werd in Schiedam, elf jaar lang ambtenaar bij de gemeente Delft. Zij was daar onder meer verantwoordelijk voor de schuldsanering.

En daar zijn grote problemen ontstaan bleek twee weken geleden. Toen werd duidelijk dat zeker tientallen mensen die afhankelijk zijn van de schuldhulpverlening de afgelopen tijd mogelijk niet goed zijn geholpen en daardoor benadeeld. De gemeente Delft had in het werk van in ieder geval één medewerker 'onregelmatigheden' geconstateerd. Daarom worden de dossiers van in totaal 360 mensen die gebruik maken van de schuldhulpverlening opnieuw onder de loep genomen.



Fouten aangetroffen

Hoewel dat onderzoek toen nog in volle gang was, was al wel duidelijk dat 'in een groot aantal dossiers' fouten zijn aangetroffen, aldus de Delftse wethouder Karin Schrederhof (PvdA, armoedebeleid) op 17 oktober. Volgens haar neemt het Delfts stadsbestuur de zaak ' 'zeer hoog op'. De wethouder: 'Fouten bij schuldhulpverlening hebben voor toch al kwetsbare cliënten flinke gevolgen.'

Volgens bronnen is De Groot de betreffende Delftse ambtenaar. Een woordvoerder van de gemeente Schiedam zegt geen toelichting op haar vertrek te willen geven omdat het een ' privékwestie betreft'. Tegen RTV Rijnmond bevestigt de wethouder echter dat zij terugtreedt terug om te voorkomen dat de Delftse 'kwestie ook Schiedam raakt'.



Onregelmatigheden

De gemeente Delft laat in een reactie weten niet te willen bevestigen dat het om De Groot gaat. 'Op 17 oktober heeft het college van Delft de gemeenteraad in een brief laten weten dat in de dossiers van een medewerker van de Financiële Winkel onregelmatigheden zijn geconstateerd. De gemeente Delft doet geen enkele mededeling over de identiteit van deze medewerker', aldus de gemeente Delft.