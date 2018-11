Verdachte moord Portugese Maria voor de rechter

DEN HAAG - Gerard P. (44) hoort vrijdagmiddag welke straf het Openbaar Ministerie (OM) tegen hem eist voor de dood van zijn vriendin Maria de Jesus dos Santos Goncalves Santana. De rechtbank in Den Haag behandelt vrijdag de rechtszaak over de moord op de Haagse Portugese. P. wordt ervan verdacht dat hij haar zou hebben omgebracht en haar lichaam heeft weggemaakt.

Voordat het lichaam van Maria, in november 2017, gevonden werd, was de vrouw wekenlang vermist. Uiteindelijk werd ze gevonden in een koffer die verzwaard was met beton in het Starnmeer vlakbij Alkmaar. Ze was meerdere keren gestoken met een mes.

P. en zijn Portugese vriendin zouden een stormachtige relatie met elkaar hebben gehad. Ze kampten alle twee met verslavingen. Tijdens eerdere zittingen verklaarde P. dat hij niet van plan was om zijn vriendin te doden: 'Ik was in paniek en onder invloed.'



Ander 'levensdelict'

Tijdens deze zaak werd bekend dat P. mogelijk betrokken is bij een ander 'levensdelict'. Het zou gaan om de dood van een prostituee in Den Haag of Amsterdam. De vrouw was al jaren vermist.

LEES OOK: Politie zoekt in water bij Alkmaar naar vermoorde prostituee