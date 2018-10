Vrede op aarde: ruzie tussen organisatoren kerstdorpenwedstrijd

'S-GRAVENZANDE - Er staan dit jaar wel kerstdorpen in een tuincentrum 's-Gravenzande, maar het mag geen NK meer heten. Dat is het gevolg van ruzie tussen de twee organisatoren van het Nederlands Kampioenschap kerstdorpen bouwen, dat vorig jaar van Nootdorp verhuisde naar tuincentrum De Carlton in 's-Gravenzande.

De naam 'Nederlands kampioenschap kerstdorpen bouwen' is Roy Uding uit Nootdorp. In dat dorp onder de rook van Den Haag organiseerde hij sinds 2013 het NK. Vorig jaar verhuisde het evenement naar het Westland, en kwam voormalig winnaar Rob Wissink uit Naaldwijk in de organisatie.

Het kerstdorpenfestijn in 's-Gravenzande zal dit jaar niet als NK worden gehouden. De eigenaar van de naam 'Nederlands kampioenschap kerstdorpen bouwen' heeft zich teruggetrokken uit de organisatie van het evenement in het Westland. 'Ik las het ook op Facebook', zo zegt mede-organisator Rob Wissink.



Te veel alleen

Volgens Wissink verwijt zijn voormalige compaan Uding hem dat hij de organisatie 'te veel alleen deed'. 'Vorig jaar was hij ziek, toen heb ik het ook alleen geregeld. Ik heb dit jaar voorgesteld om het weer zo te doen, maar toen werd hij boos', aldus de Naaldwijker.

Op Facebook schrijft Uding dat de editie 2018 geannuleerd is wegens 'miscommunicatie en interne redenen'. Er zal een nieuwe organisatie gevormd gaan worden, schrijft hij verder. Roy Uding is niet bereikbaar voor commentaar.



NK wordt nu WK

Omdat de kerstdorpenwedstrijd in 's-Gravenzande nu geen NK meer mag heten, is besloten het een WK te noemen. Niet van Wereldkampioenschap, maar van Westlands kampioenschap. 'Het enige probleem is dat de voorzitter (Roy Uding) in het bezit is van de inschrijvingen', zegt Wissink. Hij heeft al contact gehad met alle sponsoren, die hebben toegezegd dat ze blijven meedoen. Ook het tuincentrum bevestigt dat er op 1 december een wedstrijd zal zijn in het tuincentrum.

