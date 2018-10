Drukke avondspits; vertraging neemt af

REGIO - Rijkswaterstaat waarschuwde dinsdag voor honderden kilometers file tijdens de avondspits. Vooral op de A4 richting Rotterdam was het raak. Tussen Leidschendam en knooppunt Kethelplein stond op het hoogtepunt dertien kilometer file. Reizigers moesten rekening houden met ruim anderhalf uur vertraging.

Door het ingaan van de wintertijd afgelopen weekend verliep de spits grotendeels in het donker. Dat zorgde volgens Rijkswaterstaat voor de drukste tijd van het jaar. In combinatie met het slechte herfstweer was dat het recept voor een extra drukke spits.

Op de snelwegen rond Rotterdam en op de A4 bij Leiden was de vaart er al vroeg uit. Rijkswaterstaat voorzag een filepiek die vergelijkbaar was met die van dinsdagochtend. En die was flink, het was namelijk de drukste ochtendspits van het jaar, met landelijk bijna 1000 kilometer file. Rijkswaterstaat opende dinsdagmiddag een liveblog.



Morgen wordt het beter

Dat was filerijden dus. Gelukkig hebben we na dinsdag het ergste wel weer even gehad. Volgens Huub Mizee wordt het de rest van de week een stuk zachter. 'Na vanavond komen er opklaringen', stelt de weerman ons gerust.

