Stutten Turfmarktkerk Gouda begonnen De Turfmarktkerk in Gouda (Foto: Omroep West)

GOUDA - Het stutten van de Turfmarktkerk in Gouda is begonnen. De voormalige kerk staat op instorten. Direct omwonenden moesten vorige week hals over kop weg, omdat hun huizen bij het instorten van de kerk beschadigd kunnen raken.

In het gebied geldt een noodverordening. Zo mogen er geen zware vrachtwagens voor de kerk langs rijden en zijn zes omliggende woningen ontruimd. De gemeente kondigde eerder aan dat de kerk voor 1 december gesloopt moest zijn. Volgens de laatste berichten begint de sloop van het gebouw nu aanstaande maandag.