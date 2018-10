Leiderdorper Croon alsnog opgenomen in selectie voor WK-hockey

LEIDERDORP - Jorrit Croon uit Leiderdorp mag alsnog afreizen naar India om met het Nederlands mannenteam mee te doen aan het wereldkampioenschap hockey. De Bloemendaal-speler stond op de reservelijst, maar doordat zijn ploeggenoot Floris Wortelboer in de oefenwedstrijd met Spanje geblesseerd raakte, wordt hij alsnog opgeroepen.

Croon is oud-speler van Alecto uit Leiderdorp en het Wassenaarse HGC. Hij speelde namens het Nederlands elftal op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016. Hij was toen nog maar zeventien jaar oud.

Het wereldkampioenschap wordt gespeeld van 28 november tot en met 16 december in het Indiase Bhubaneswar. Op dit moment bereiden de Oranjemannen in Valencia zich voor op het mondiale kampioenschap. Nederland neemt daar deel aan een testtoernooi waaraan naast gastheer Spanje ook Engeland en Ierland meedoen.

