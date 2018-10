Bovenbuurvrouw naar de rechter om 'vervelende geurtjes'

DELFT - Vervelende geurtjes en roetdeeltjes in haar slaapkamer, piepend geluid en brandgevaar. Een bejaarde Delftse dame heeft de Haagse rechter dinsdag gevraagd een eind te maken aan de overlast die de lifestylewinkel SUP-R onder haar appartement aan de Wijnhaven in Delft zou veroorzaken.

Haar woongenot in de oude binnenstad van Delft is volgens de vrouw behoorlijk aangetast. Ze slaapt sinds vorig jaar niet meer met het raam open, omdat er anders roetdeeltjes en nare geurtjes binnenkomen via twee buizen die aan het monumentale pand zijn bevestigd vanuit lifestylewinkel SUP-R. Een van de buizen zou bovendien brandgevaar veroorzaken.

Haar advocaat stelt dinsdag bij de Haagse rechter dat de vrouw nooit op de hoogte is gesteld van de plannen om de buizen te plaatsen. 'Zonder haar toestemming had het nooit mogen gebeuren', meent hij. 'Er wordt over haar heen gelopen.' De advocaat van SUP-R bestrijdt dat. Hij zegt dat de vrouw wel op de hoogte is gesteld van alle plannen toen de zaak werd geopend. De twee buizen zijn er gekomen ter vervanging van een oude buis, die niet goed meer was. En van de vermeende overlast is ook helemaal geen bewijs, zegt hij.



Uitbreiding horeca-activiteiten

De vrouw vreest dat de overlast van de zaak zal toenemen als de horeca-activiteiten verder worden uitgebreid. Maar de uitbater van SUP-R zegt dat de horeca-activiteiten niet veel voorstellen en ook niet worden uitgebreid: 'We zijn vooral een kledingzaak en willen onze klanten ook nog een bak koffie en een wafel aanbieden. Dat is alles.'

Volgens de uitbater is de vrouw 'gewoon anti-horeca'. Verontwaardigd liet de vrouw weten dat dat niet het geval is. Beide partijen gaan nog eens met de gemeente praten of de twee buizen aan het pand brandgevaar veroorzaken. Daarna doet de rechter pas uitspraak.

