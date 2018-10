Topjaar voor strandpaviljoens: 'Dit was het beste seizoen ooit'

REGIO - Strandpaviljoens hebben zelden zo’n goed seizoen gehad als afgelopen jaar. Dat zegt Stephan van der Stee van Strand Nederland, de overkoepelende organisatie van strandondernemers: 'In de afgelopen 35 jaar is dit het beste seizoen dat ik me kan herinneren.'

Op het strand werd afgelopen week druk gewerkt om strandtenten af te breken. Op veel plekken moeten de tijdelijke paviljoens namelijk voor donderdag van het strand af zijn. Met een zonnig voorjaar, hete zomer en een mooi najaar konden de eigenaren van strandpaviljoens afgelopen seizoen hun geluk niet op.

'We hebben ontzettend veel dagen boven de twintig graden gehad en ook veel echte stranddagen', blikt Van der Stee terug. Ook hebben mensen weer vertrouwen in de economie, zegt Van der Stee: 'Ze geven meer uit en dat doen ze niet alleen aan de broodje kroket, maar ook aan bijvoorbeeld een duurdere salade.'



Tien tot tachtig procent meer omzet

Cijfers heeft Van der Stee nog niet, want de vaste strandpaviljoens maken pas aan het eind van het jaar de balans op. Maar de paviljoenhouders die hij al heeft gesproken, hebben flink geplust. 'Het verschilt heel erg. De ene ondernemer heeft tien procent meer omzet dan vorig jaar, de ander tachtig.' Hij is nog niemand tegenkomen die minder omzet heeft gedraaid. 'Als dat zo is, moet je heel snel wat anders gaan doen.'

Strandpaviljoen Take2 op de Koningin Astrid Boulevard in Noordwijk draaide afgelopen jaar 'het beste seizoen ooit'. Na twintig jaar was dit het laatste seizoen voor eigenaar Harry van Duivenboden. Hij draagt het stokje over aan een nieuwe eigenaar: 'Je moet stoppen op je hoogtepunt', lacht Van Duivenboden. Zijn omzet was deze zomer zo'n acht procent hoger dan het jaar ervoor.



'Meer naamsbekendheid'

Ook nieuwkomer Beach in Noordwijk had een uitstekende zomer: 'Om zo te starten… het kan niet beter! We hebben ontzettend geluk gehad met het weer', zegt eigenaar Eelco Dijk. 'Veel meer mensen hebben nu ons paviljoen gezien, je hebt gelijk veel meer naamsbekendheid.' Hij is niet bang dat hij de komende jaren nooit meer kan tippen aan zijn eerste seizoen. 'We hebben al veel trouwerijen en feesten binnen. En ook al wordt het minder weer: mensen willen toch op het strand zijn.'

Toch is het niet alleen maar hosanna voor de paviljoenhouders. De aantrekkende economie heeft ook een keerzijde, zegt Van der Stee. 'Je moet niet onderschatten dat de kosten erg zijn gestegen. Door schaarste van het personeel stijgen de personeelskosten en ook de inkoopprijzen zijn omhoog gegaan.'



'Stom als je nu nog klaagt'

Ook Take2 liep daar tegenaan. Doordat het beter gaat in de branche, is het moeilijker om goed personeel te vinden', zegt Van Duivenboden. 'Dat komt deels door de aantrekkende economie en doordat mensen meer vrij willen zijn en meer willen ontspannen. De jeugd is minder gemotiveerd, ze hebben eigenlijk geen tijd om te werken.'

Ondanks de personeelstekorten kijken de paviljoenhouders terug op een prachtseizoen. 'Het zou stom zijn als je nu nog zou klagen', zegt Van Duivenboden. Van der Stee: 'Beter dan dit jaar ga je het niet krijgen.'

