Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











COLUMN: De tegenstander Column Bart Nieuwenhuizen

DEN HAAG - In een grijs verleden ben ik nog advocaat geweest. Lang geleden hoor. En heel kort maar. Toch is het goed dat er naast, pak 'em beet, de Dag van de Aardappel, ook zoiets is als de Dag van de Advocaat. Die was vorige week.

Geschreven door Bart Nieuwenhuizen

Zonder gekheid, het is goed dat ze er zijn, die advocaten. Vinden zelfs wij hier bij het OM. Voor eerlijke rechtspraak zijn ze onmisbaar. Want je staat als verdachte ineens wel tegenover 'het OM'. Zo'n officier van justitie die alle wetten en regels kent, daarbij allerlei moeilijke woorden gebruikt, en zelf heb je geen idee. Dan is het fijn als iemand je helpt, je bijstaat. En ga er maar aan staan, want als advocaat krijg je soms behoorlijk wat over je heen. Zeker als je optreedt in een media-gevoelige zaak. Emmers ellende kunnen dan worden uitgegoten, je bent voor sommige mensen op de social media staatsvijand nummer één terwijl je gewoon je vak uitoefent. Voor ons kunnen ze op zitting behoorlijk irritant zijn: ze letten namelijk ook op dat wij ons boekje niet te buiten gaan. En het is hartstikke vervelend om op de vingers te worden getikt. Maar het is ook goed. Een goed pleidooi houdt ons namelijk scherp. Des te pijnlijker om te zien dat steeds meer goede advocaten hun toga afleggen, omdat de beroepsgroep financieel onder druk staat. Dat gaat me aan het hart. Bezuinigingen op de rechtsbijstand maken het voor een aantal van hen ondoenlijk om hun praktijk nog draaiende te houden. Dat is vervelend voor die advocaten. Nog vervelender is het voor verdachten. Want die hebben baat bij een goede verdediging. Daar heeft de rechtstaat baat bij, de samenleving. Zelfs het OM. U begrijpt, dit alles beken ik nu één keer voor deze column. Morgen in de rechtszaal is de advocaat natuurlijk gewoon weer de gerespecteerde tegenstander. Uw hoofdofficier, Bart Nieuwenhuizen Reageren? Stuur Bart een mail via bartnieuwenhuizen@omroepwest.nl Alle columns van Bart zijn gebundeld op een aparte pagina.