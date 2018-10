Personeel Reinier de Graaf ziekenhuis krijgt griepprik: 'Er overlijden echt veel mensen aan griep'

DELFT - 'Griep is niet onschuldig. Heel veel mensen overlijden er ook daadwerkelijk aan', aldus deskundige infectiepreventie Frans de Vos van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. En daarom is het ziekenhuis dinsdag gestart met het inenten van het personeel.

‘We denken vaak aan ouderen en andere kwetsbare groepen, maar we krijgen hier ieder jaar jongeren op de intensive care van wie de longen het gaan begeven’, zegt De Vos. ‘Dus het is niet zomaar: ach, het is maar een griepje toch?’ Wie de griepprik heeft gekregen kan nog wel altijd griep krijgen, maar de kans dat je de ziekte doorgeeft is een stuk kleiner. Ook heb je er zelf minder last van. Dat is de reden dat het personeel wordt opgeroepen zich gratis te laten vaccineren.

Bij het Reinier de Graaf werken zo’n 2500 mensen en het ziekenhuis bedient ongeveer een half miljoen mensen. En die kunnen allemaal griep krijgen en griep doorgeven. De directie van het ziekenhuis kreeg vandaag ook een spuitje, want het goede voorbeeld moet gegeven worden. En hoe was dat? ‘Het viel eigenlijk reuze mee, echt waar’, grijnst directievoorzitter Carina Hilder als de naald weer uit haar arm is.

