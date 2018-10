Extreemrechtse president in Brazilië: Haags echtpaar stelt emigratieplannen bij

DEN HAAG - De verkiezing van de omstreden Jair Bolsonaro tot nieuwe president van Brazilië heeft over de hele wereld voor opschudding gezorgd. Hagenees Richard van den Hout stelt zijn emigratieplannen naar Zuid-Amerika bij. 'De wil om te vertrekken blijft er', zegt hij. 'We wilden voor twee jaar naar Brazilië gaan. Maar nu kijken we eerst hoe het land zich de komende tijd ontwikkeld.'

Met 'we' doelt Van den Hout op zichzelf en zijn vrouw Daisy. Het stel is nauw verbonden aan Stichting Aprisco. Een organisatie die zich inzet in de strijd tegen verwaarlozing, mishandeling en uitbuiting van kinderen in Braziliaanse sloppenwijken. Ze willen in de wijken zelf hulp gaan bieden aan de arme bevolking.

De vrouw van Van den Hout komt uit Brazilië en daardoor heeft hij alle commotie rond de verkiezing van Bolsonaro meegekregen. 'Er is een enorme verdeeldheid ontstaan', weet hij te vertellen. 'Privé krijgen wij veel te horen. Kennissen spelen met angstscenario's. Die zeiden: 'Als hij de verkiezingen wint, dan vertrekken we naar Parijs.'



Militaire dictatuur meegemaakt

'Mijn vrouw is erg benieuwd wat er gaat gebeuren', vervolgt hij zijn verhaal. 'Ze heeft de militaire dictatuur die er tot 1985 heerste meegemaakt. Dit hakte er wel in. Maar als je rationeel denkt. Dan zal er niet zo snel weer één dictatuur komen.'

Ik heb in de vuurlinies gelegen. Dat is niet iets wat ik zou aanraden Richard in den Hout – Wil graag naar Brazilië emigreren

Ondanks die 'rationele' blik heeft hij zijn plannen toch bijgesteld. Wellicht omdat hij bij eerdere bezoeken aan het Zuid-Amerikaanse land voldoende heeft meegemaakt. 'Ik heb in de vuurlinies gelegen', vertelt hij . 'Dat is niet iets wat ik zou aanraden. Toch wil ik gaan om te helpen. Ik heb er lang over nagedacht. Maar als niemand in die wijken helpt? Iemand moet het toch doen?'



Veiligheid speelt ook mee

'Het is niet alleen de president waardoor we wachten met gaan', zegt Van den Hout eerlijk. 'De economische crisis en veiligheid in Brazilië maken het een moeilijk land. Maar we zijn zeker van plan om te gaan. Dat we niet als we straks met pensioen zijn denken: waarom hebben we niets gedaan voor de mensen daar.'

Dat de presidentsverkiezingen niet de enige oorzaak zijn dat hij niet meteen voor twee jaar naar Brazilië vertrekt, verduidelijkt Van den Hout nog eens. 'Het totale systeem, de maatschappij is wat het niet makkelijk maakt', zegt de avonturier. 'Ik probeer er nuchter naar te kijken. Bolsonaro heeft krasse uitspraken gedaan. Hij wil bijvoorbeeld meer bevoegdheden neerleggen bij de politie en het leger.'



Coalities vormen

Van den Hout denkt dat dit de nieuwe president niet zomaar gaat lukken. Dit komt onder meer omdat er in het Braziliaanse parlement ongeveer dertig partijen zitten en de partij van Bolsonaro maar 60 van de 512 zetels heeft. 'Hij moet coalities vormen', weet de Hagenees. 'Wij wachten ondertussen af. We gaan de komende weken kijken hoe het er aan toe gaat. Rond de kerst willen we duidelijkheid hebben. Misschien dat we eerst voor drie maanden gaan.'

